El PP pide la dimisión del presidente de la Diputación por la sentencia del convenio del tratamiento de residuos

El portavoz del PP en la Diputación de Granada, José Robles, ha pedido este miércoles la dimisión del presidente de la institución provincial, José Entrena (PSOE), por no haber adoptado "ninguna decisión política" tras la sentencia sobre el convenio de gestión del tratamiento de residuos de la provincia, la cual lo declara "nulo", según ha indicado Robles, quien ha calificado de "incompetente" a Entrena.

"Esta sentencia ha demostrado el fracaso más absoluto del sistema de gestión del PSOE y no creo que se pueda hacer peor, confirmando la parálisis y la inacción que existe en la institución provincial", ha criticado el portavoz del grupo 'popular', José Robles, quien trasladó hace 15 días, según ha subrayado, esta sentencia al presidente de la Diputación, quien no tuvo conocimiento de la misma "por la jefatura de la Abogacía Provincial".

El PP ha indicado no explicarse "cómo es posible que el presidente de la Diputación no tuviera constancia de la sentencia de Primera Instancia del 25 de abril, así como que desconociera que la Abogacía Provincial presentó un recurso a la misma y lo que es más grave, que lo hiciera cinco días fuera de plazo".

"La primera decisión que debía haber adoptado es cesar al jefe del servicio de Abogacía Provincial, el mismo al que nombró en su primera medida al tomar posesión como presidente", ha apostillado José Robles.

Robles ha valorado la sentencia que declara "ilegal", según ha remarcado, el convenio de gestión del tratamiento aprobado por el PSOE, con el voto en contra del grupo 'popular', y ha afirmado que da la razón a los requerimientos del PP, que "siempre defendió que la competencia en materia de tratamiento de residuos en los municipios menores de 5.000 habitantes es de la Diputación Provincial y es ésta la que tiene que pagar y sufragar este servicio, buscando la manera de hacerlo sin que tengan los ayuntamientos que actuar como cobradores del frac".

El dirigente del PP también ha apuntado que el horizonte del convenio anulado "era muy similar al de la extinta Resur", que llegó a acumular una deuda de 25 millones de euros. "Ya podemos decir que, de 2016, el Ayuntamiento de Granada debe a la Diputación en materia de residuos 890.000 euros, que ascenderán a 3'4 millones de euros cuando el 30 de junio no pague los 2,5 millones que corresponden al año 2017. Paco Cuenca, en vez de pagar el tratamiento de residuos, se lo están quedando en las arcas del Ayuntamiento", ha explicado José Robles.

Respecto de la respuesta ofrecida por el gobierno de la Diputación acerca de esta sentencia, el portavoz del PP ha considerado que es "de vergüenza". "Dicen que el servicio de recogida y traslado de los residuos se está realizando con total normalidad en toda la provincia. Por supuesto, es que eso depende de los ayuntamientos y no tienen nada que ver la Diputación", ha aclarado.

En cuanto a la afirmación de que la sentencia afecta a un solo municipio, en concreto Güéjar Sierra, donde Robles es alcalde, ha asegurado que es "absolutamente falso" y que la decisión judicial afecta a todos los municipios de la provincia, en especial a los menores de 5.000 habitantes. Ha señalado que está recibiendo llamadas de los alcaldes del PSOE para preguntar si pagan o no la liquidación que han recibido en estos días por el canon del servicio de tratamiento, y que "no tienen que pagar, dado que la sentencia ha declarado nulo el convenio y, por tanto, es ilegal y no tiene validez".

Por otro lado, Robles ha criticado que el presidente de la Diputación haya convocado este jueves el Consejo Provincial de Alcaldes "y no se incluya en el orden del día la anulación judicial del convenio, a sabiendas de que afecta a la totalidad de los municipios de la provincia de Granada, puesto que a partir de ahora será necesario articular un nuevo sistema para el cobro del tratamiento de residuos".

"Los granadinos no nos podemos permitir un presidente de la Diputación que esté centrado en los congresos nacional, regional y provincial del PSOE, mientras la institución hace aguas", ha subrayado.