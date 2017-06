Una revolución para sobrevivir en el campo

El campo ya no es el que era. Los paisajes de tabaco o remolacha y caña de azúcar quedan en la retina de los agricultores granadinos que en el último medio siglo han cambiado por completo la cara de la mayoría de plantaciones de la provincia para sacarle más dinero a la tierra. Una transformación en profundidad que ha permitido a la agricultura ganar peso dentro de la economía provincial desde que comenzó la crisis económica con un aporte al Producto Interior Bruto (PIB) del 6,15%, frente al 4,19% que se contabilizó en 2009. Una reforma apoyada en la caída de la construcción, una mejor maquinaria para enfrentarse a las plantaciones e innovaciones tecnologías aplicadas al campo.

LAS CIFRAS 46,4% Casi la mitad de la vegetación de la provincia de Granada está ocupada por cultivos.

El cultivo de moda es la almendra, que en algunas comarcas gana incluso terreno al olivo, un árbol que se mantiene firme en Los Montes y parte de las extensiones del Poniente y Guadix, pero que hoy es incapaz de crecer más allá. En la Costa, el aguacate, la chirimoya y sobre todo el mango ocupan ahora un amplio terreno donde antes lo hacía la caña de azúcar. De una manera más uniforme, el cultivo bajo plástico no deja de producir hortalizas que han encontrado fuera de España un mercado en el que colocarse. Los invernaderos ya no se circunscriben exclusivamente a la Costa y se extienden también por zonas de la Alpujarra y del Norte de la provincia, en donde el sol también aprieta con la fuerza suficiente como para hacerlos rentables. Cerca de la capital, la Vega no cuenta con un producto específico que la defina como hace unas décadas y cada agricultor ha tratado de adaptar su tierra a la plantación que ha considerado más interesante. En esta transformación del área metropolitana de Granada adquieren peso el cultivo de vino y espárrago, aunque la sobreabundancia del segundo producto en la provincia provocará probablemente en los próximos años un nuevo golpe de timón hacia otras variedades.

La última radiografía oficial realizada al territorio agrario se ejecutó en el Catálogo de Paisajes de la provincia de Granada, dirigido por los docentes universitarios Florencio Zoido y Yolanda Jiménez -ésta última de la Universidad de Granada- en 2015. En ella se detalla que las actividades agrícolas «ocupan casi la mitad (46,4%) de la superficie provincial» de vegetación y remarca cambios importantes para el campo en comarcas como la Vega, la Costa y el Norte. De una forma general se incide en el abandono en numerosos puntos de Granada de elementos característicos e identitarios como las azucareras, los cortijos y las huertas, señala la estabilidad del olivar frente a la ola de cambios de cultivos y alerta de la superficie perdida por el ladrillo hasta 2008.

En esta transformación agraria el elemento que ha jugado un papel más determinante en las últimas décadas es la tecnología. La investigación y la innovación han penetrado en el campo y han cambiado por completo la forma de trabajar de los agricultores. Estos avances, por ejemplo, han permitido desarrollar una agricultura de precisión que aspira a obtener una mayor eficiencia en el cultivo, pero también son innovadores los tratamientos contra plagas y enfermedades, que en algunos casos van incorporados en la semilla. E incluso hay quien está empezando a hacer uso de programas informáticos para la automatizar los trabajos que en el siglo pasado tenía que hacer obligatoriamente el agricultor sobre el terreno.

Sobre el terreno, las asociaciones agrarias destacan la economía como principal elemento para que se produzcan los cambios en los cultivos, más allá de otros condicionantes como la inestabilidad del clima o la escasez de agua. Manuel del Pino, secretario general de Asaja, explica que ahora las plantaciones están más estructuradas, en busca de una «producción más regular», que contrasta con las múltiples variedades que se podían encontrar antiguamente en determinadas comarcas, como la Vega. «Las zonas han ido cambiando según ha variado la rentabilidad de los cultivos tradicionales», expone Nicolás Chica, secretario general de UPA. «El campo sí ha cambiado mucho en los últimos treinta años», sentencia Miguel Monferrer, responsable provincial de COAG. «Hay lugares con cultivos permanentes en los que es más complicado aventurarse a plantar otra cosa y cambiar, pero en las zonas de rotación sí se ha modificado el uso del suelo», expone.

Asaja, COAG y UPA recalcan el papel que las nuevas técnicas de cultivo y la investigación están jugando en la transformación del campo. «El que puede está implantando el regadío porque es lo que garantiza la supervivencia», expone Manuel del Pino. «Las técnicas de cultivo han mejorado, se obtienen más rendimientos por hectáreas y los costes de producción están más controlados», añade Nicolás Chica. Monferrer relata que Granada es la provincia «en la que más se ha notado la modificación de los cultivos porque es un pequeño continente», capaz de aglutinar en menos de 50 kilómetros lineales una amplia extensión de almendro u olivar y una zona de frutas subtropicales.

Recolección de la caña de azúcar en Motril. / Armando López Murcia

Acerca del papel que la administración pública está jugando para facilitar o dificultar la actividad agraria, Del Pino asegura que basta «con que no estorbe», aunque demanda «medidas de desarrollo rural en determinadas zonas en las que hay poca población». Chica sí va más allá y considera que se debe investigar sobre variedades adecuadas a los diferentes campos de la provincia y que se tiene que subvencionar el uso de nuevas técnicas de cultivo, como por ejemplo el sistema antiheladas en las plantaciones subtropicales o la utilización de calefacción más eficiente en invernaderos. UPA también considera necesario que la Junta y el Estado establezcan «por ley» los costes de producción para que una norma permita a los productores «asegurar un precio». Miguel Monferrer cree que se puede hacer «muchísimo por los agricultores, con leyes favorables y líneas de ayuda para la modernización de las explotaciones, ampliando las áreas de regadío».

En el heterogéneo paisaje actual, saber hacia donde camina la agricultura en las próximas décadas es complicado. Las asociaciones coinciden en que, cada vez más, se irán perdiendo las pequeñas huertas y conformando grandes explotaciones agrarias en las que los propietarios puedan compartir gastos, conocimiento y beneficios con la premisa de que -como afirma Nicolás Chica- no sirve «criar un fruto que no se pueda vender». Hoy, en el campo granadino se están probando cultivos emergentes y alternativos como la quinoa o la estevia, pero nada indica aún que puedan adquirir en una década un peso similar al alcanzado actualmente por el almendro, los frutos subtropicales o la producción bajo plástico, una terna de cultivos que aspiran a ser en el siglo XXI una referencia como en su día lo fueron el tabaco o la caña de azúcar. Está por ver.