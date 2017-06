El Parque Eólico Mamut contará uno de los molinos más grandes y potentes de España

En pleno debate sobre la necesidad de revisar el modelo de crecimiento de Granada, con el turismo lanzando señales de agotamiento, la industria vinculada a la explotación sostenible de la naturaleza se presenta como una alternativa interesante. Proyectos como el que emprenderá la empresa Wind Hunter apuntan justo en esa dirección. Esta firma granadina, en alianza con las compañías Goldwind y Vensys, que se encuentran hoy día entre los cinco primeros fabricantes mundiales de aerogeneradores, ha previsto la implantación en el Padul, en el último trimestre del año, de uno de los molinos de viento de mayores dimensiones de España (150,7 metros cuadrados de altura) y mayor capacidad de generación de energía (2,5 megavatios). Un auténtico gigante que ya cuenta con todos los certificados y que conllevará una inversión de 3,5 millones de euros.

No habrá primas; la retribución del parque provendrá de la venta de la energía

Fuentes de Wind Hunter han calificado este Parque Eólico Mamut de «emblemático» para la marca, ya que supone la implantación de las últimas innovaciones de Goldwind (China) y Vensys (Alemania) en el mercado europeo. En este punto conviene recodar que Vensys compró la fábrica de Ferreira, una vez culminado el proceso de liquidación de su anterior propietaria (Eozen). Y que será precisamente en esta factoría de Ferreira, justo al borde la A-92, la que producirá los 'brazos' del coloso que se ubicará en el término del Padul y que ha sido bautizado como Parque Eólico Mamut, en referencia a este animal prehistórico que se ha convertido en elemento identitario de este municipio considerado la puerta del Valle del Lecrín.

Este prototipo destacará, por tanto, entre los 45 'congéneres' que ya están en funcionamiento en este espacio donde el aire sopla de una forma casi constante. Si sumamos la torre, la góndola -donde se localizan elementos como el generador, el anemómetro, la transmisión o el buje- y los 59,5 metros de la pala, en total 150,7 metros. Casi 23 metros por encima de los 128 metros de altura del resto de molinos que hay en esta zona, todos de 1,5 megavatios y dotados con aspas de 38 metros. Wind Hunter ha elegido El Padul por la gran cantidad de recursos disponibles y la vinculación con el desarrollo de las renovables.

Sin primas

Juan Carlos Valverde, CEO de Wind Hunter, subraya que el Parque Eólico Mamut es «el primero que se pondrá en marcha en la provincia sin subvenciones; es decir con coste cero para el Estado». «Los ingresos provendrán de la facturación de la energía producida al Pool o mercado libre», comenta Valverde, quien agrega que esta situación es posible gracias a los avances que conlleva el modelo Goldwind GW 2,5/121, «que permite un incremento importante de las horas de producción y el ajuste de los precios de adquisición». A todo ello hay que sumar un tercer factor de máxima relevancia: la firma de acuerdos de venta de la electricidad. Todo ello puede propiciar la actividad sin necesidad de subvenciones, aunque con unos márgenes de beneficios bastante ajustados. «Esperamos que conforme avance la tecnología se puedan recuperar las expectativas de negocio que hagan más atractivas este tipo de inversiones que propicien una generación energética respetuosa con el medio ambiente y también creadora de riqueza», comenta Juan Carlos Valverde.

Granada no 'rascará' ningún megavatio de la subasta realizada el pasado miércoles

El pasado miércoles se celebró la subasta convocada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para asignar 2.000 megavatios de potencia renovable con derecho, en teoría, a una retribución que hiciera viable este tipo de instalaciones -también las plantas fotovoltaicas-. Según Juan Carlos Valverde, «si se analiza la normativa, se deduce claramente que en realidad las adjudicaciones no aseguran ningún importe adicional al que se pueda obtener con la compra-venta tomando el Pool como referencia».

En este sentido, el CEO de Wind Hunter considera que la fijación de un precio suelo para la comercialización de la energía no es ninguna garantía, «pues la rentabilidad se calcula para la vida útil de estas instalaciones, que es de veinticinco años, repartida en periodos regulatorios de seis años». Además, para participar en la puja del pasado día 17 era preciso la presentación de unos avales de 60.000 euros por megavatio, que podrían ser ejecutados en el supuesto de que la construcción no se acometiera en los plazos marcados por el Ministerio. Se establecía la fecha del 30 de diciembre de 2019 para que las turbinas estuvieran a pleno rendimiento. «¿Para qué organizar una subasta cuando se puede obtener lo mismo sin acudir a ella?», se pregunta Valverde, quien entiende que más bien se trata de una cuestión de imagen frente a la Unión Europea», concluye. La previsión es que Granada, en principio, no se beneficie de ninguno de esos 2.000 megavatios asignados. El grupo Forestalia ha logrado 1.200 de los 2.000 megavatios ofertados, que se desarrollarán íntegramente en Aragón.

La producción energética de Granada se centra casi exclusivamente en las renovables, que generan 744 megavatios. Más de la mitad, 399,81 megavatios, tienen origen eólico. La termosolar aporta 149,70 megavatios, mientras que la participación de la fotovoltaica y la hidroeléctrica es de 96,69 y 95,57 megavatios, respectivamente. Por último aparece el biogás, con valores muy poco representativos (1,22 megavatios). Según la estadística que elabora la Agencia Andaluza de la Energía, estos parámetros se mantienen prácticamente constantes en los últimos tres años. Granada cuenta con veinte parques eólicos. Los más importantes se localizan en Dólar, La Calahorra y Huéneja -su potencial productivo es de 200 megavatios-. Las centrales termosolares también se ubican en la misma zona. Concretamente en el término de Aldeire (149,70 megavatios).