Seis meses de cárcel por agredir a una maestra en un 'cole' de Pulianas

El titular del Juzgado de lo Penal número 6, Sergio Romero, ha condenado a una mujer a seis meses de cárcel y una indemnización de 1.250 euros por agredir a una maestra del colegio Tierno Galván de Pulianas. La acusada, madre de un alumno de Infantil, mostró su conformidad con la condena tras asumir los hechos denunciados por la acusación, lo cual evitó la celebración de la vista oral.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de octubre de 2015 cuando comenzó una discusión en la puerta del colegio entre la víctima y la acusada. De forma sorpresiva, la ahora condenada la emprendió a golpes contra la maestra, que sufrió daños en el rostro, cuello y pecho, causándole lesiones de las que fue atendida en un centro sanitario.

La sentencia recoge dos delitos contra la acusada. Por un lado, un delito leve de lesiones, recogido en el artículo 147.2 del Código Penal, por el cual se le impone un mes de multa a razón de una cuota diaria de tres euros y cuyo impago se conmutaría a la penada por un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias de multa no satisfechas, así como el pago de las costas procesales.

También ha resultado condenada por un delito de atentado contra la autoridad tipificado en el artículo 550 del Código Penal por el cual se le impone una pena de cárcel de seis meses. Además, habrá de abonar a la perjudicada una indemnización de 1.250 euros.

«Son reos de atentado (contra la autoridad) los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas», según recoge el artículo 550 del Código Penal. De ese apartado formarían parte los políticos con representación pública, jueces y demás miembros de la judicatura, personal de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como el resto de funcionarios, un estamento donde se encuentran profesores y profesionales de la sanidad, entre otros colectivos.

El caso de Fuente Vaqueros

Granada se convirtió hace diez años en la primera provincia española que envió a prisión a la madre de un alumno por agredir a una profesora. Sucedió en un colegio de Fuente Vaqueros. Le impusieron una condena de seis meses de cárcel y tenía pendiente cumplir otra por el mismo número de meses por agredir a un guardia civil, a quien generó lesiones un año antes. Por este motivo, se vio obligada a entrar en prisión.

En el caso de la sentencia de la profesora del colegio Tierno Galván de Pulianas, que ha estado en todo momento asesorada y arropada por el sindicato de enseñanza Anpe, el juez no ordenará la entrada en prisión de la acusada siempre y cuando no cometa un delito en el plazo de dos años. E igualmente condiciona esta suspensión de la condena al pago de la responsabilidad civil. Si no lo hace, también entrará en la cárcel. Para facilitar el pago de la indemnización, el juez permite hacerlo en un pago fraccionado a razón de 200 euros mensuales a partir del próximo mes de junio.

En el caso aludido anteriormente de la madre de un alumno de Fuente Vaqueros, se vio obligada a entrar en prisión porque cometió un delito -agredir a una profesora- en el periodo de tiempo estipulado por un juez en el que no podía delinquir debido a que tenía una condena pendiente por lesionar a un guardia civil.