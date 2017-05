«Creo que todos los británicos que viven en Andalucía votaron contra el Brexit»

En el pueblo de Saleres, en el Valle de Lecrín, vive desde hace más de una década Andrew Trimbee, junto a su pareja, Margaret Burrow. A sus 75 años, el que fuera jefe de redacción de noche de The Daily Telegraph y director del primer periódico en inglés en el Golfo Pérsico, pasa su jubilación rodeado de naranjos, disfrutando de la gastronomía y fiestas locales, y escribiendo artículos para medios con los que colabora, o completando su segundo libro. Del primero, 'The Inshallah Paper' (Quartet, 2009), se prepara una segunda edición. Andrés, como le conocen en el pueblo, ha vivido en Nairobi, Bahrain y en el sur de Francia. Además, nunca ha dejado de viajar. Sin embargo, la tranquilidad de los últimos años se vio interrumpida hace diez meses. El resultado de la consulta en su país de origen, Inglaterra, sobre la permanencia en la Unión Europea dejó a Andrew sorprendido y en una situación de incertidumbre, una inquietud que comparten los miles de compatriotas que residen en España

¿Qué puede suponer el Brexit para usted?

Para mí, el Brexit lo que significa es una serie de problemas relacionados con la atención sanitaria. En la actualidad hay unos derechos recíprocos entre ambos países, pero si ese acuerdo termina y necesito un tratamiento, tendré que pagar. Así que llegada esa situación, qué soluciones tendría: pagar un servicio que tiene un coste enorme o volar a Inglaterra. Para mí, ese es el gran problema. Además, en mi caso, que no soy residente porque suelo ir y venir a Inglaterra, a Australia, y a otros sitios, podría tener problemas a la hora de viajar, de entrar y salir de España con los visados, gestiones. ¿Me restringirían la salida y entrada a España?

¿Qué ha sido lo más sorprendente para usted desde que empezó el proceso del Brexit?

Tanto para mi mujer como para mí, el propio resultado de la consulta fue lo más sorprendente. Nos dejó en estado shock, atónitos. No podíamos creerlo. Ha habido problemas al ser miembros de la Unión Europea, por supuesto, el gran 'bonus' para Inglaterra es el propio Tratado, pero todas esas pequeñas restricciones, económicas o en otras áreas, en Gran Bretaña no han gustado. No nos gusta que los burócratas de otros países influyan en nuestra vida, como Lituania, Rumanía... No nos gusta. Sin embargo, el tratado es enormemente importante para nosotros. El resultado del referéndum nos dejó en shock porque es tiempo de mantenerse unidos, no separados.

Si las consecuencias del Brexit no eran conocidas por una gran mayoría, ¿por qué se lleva a referéndum?

Es todo una cuestión política, la opinión pública en el Reino Unido requería uno. Además, pienso que el Gobierno jamás pensó en que tendría este resultado y ese fue el gran problema. Hablamos de gente que no está muy formada, de poblaciones pequeñas que no entienden las consecuencias. Y ahora muchos dicen que no sabían que estas son las consecuencias. Y hay quienes piden otro referéndum. Lo siento, pero no podemos tener otro referéndum. La gente ha hablado, así que se terminó. Un referéndum no es un juego, es algo muy serio y muchas de las personas que votaron a favor no fueron conscientes de ello.

¿A partir de ahora cuál sería el escenario más deseable para usted?

Que no haya cambios en la situación actual en cuanto al servicio sanitario, porque el sistema español es de primera clase por sus médicos, enfermeros y hospitales, y nos gustaría seguir teniendo ese acceso gratuito.

¿Por qué el Gobierno español debería seguir ofreciendo esto cuando se haga efectivo el Brexit?

El Gobierno español debería ofrecer este servicio si el Gobierno inglés hace lo mismo para la gran cantidad de españoles que hay allí viviendo y trabajando. Tiene que haber reciprocidad. Hay mucha gente que ha venido de cualquier parte del mundo a Inglaterra y ha obtenido estos servicios de forma gratuita, sin reciprocidad, pero si la hay, como es el caso, se debería mantener.

Sin embargo, las personas que vienen a España tienen un perfil demográfico que, a priori, requerirán más el servicio sanitario que los españoles emigrados en Inglaterra.

Entiendo, pero la gente que está viviendo en España ahora necesitan ese servicio sanitario. Si les es imposible pagarlo, volverán a Inglaterra y esto puede generar una situación de abandono de sus propiedades, casas cerradas y sin beneficio también para el Gobierno español.

¿Cuál sería entonces el peor escenario tras el Brexit?

Que tengamos que pagar por el servicio sanitario y que aumenten los impuestos que tenemos que pagar. Esto llevaría a muchos a abandonar. Pero, además, sería una gran pérdida de ingresos para los negocios aquí. Y, por tanto, también para el Gobierno. Ese sería el peor escenario, porque todos perderíamos.

¿Y qué cree que debería ocurrir?

Creo que en Europa se debería hacer una excepción para el caso de España con respecto a Inglaterra. España e Inglaterra deberían acordar unas condiciones especiales, porque las relaciones entre ambos países y la situación también lo son. El peligro de todo esto, y es mi opinión personal, la de una persona de la calle, no un político, el gran peligro para Europa de todo esto es que otros países también piensen en hacer lo mismo. Ese es el gran peligro que afronta la Unión Europea ahora, especialmente por la unión monetaria. Por suerte, Inglaterra nunca entró en esa unión monetaria, porque hubiese sido desastroso. Pero ahora mismo, los países más fuertes de la UE son Francia y Alemania, por lo que no costaría mucho romperla si uno de estos países se plantea la salida.

En especial ahora, con la derecha radical creciendo en Francia y Alemania. En estos países se utiliza el miedo al terrorismo islámico. Usted ha vivido durante doce años en el Golfo Pérsico, donde dirigió el primer periódico de habla inglesa. ¿Hasta qué punto es un temor infundado?

Los partidos de la extrema derecha siempre han crecido en momentos de flaqueza, lanzando promesas que la gente quiere oír pero irrealizables. No quieren la Unión Europea, porque en este panorama pierden fuerza. En cuanto a ISIS, no se trata de terrorismo islámico, es terrorismo a secas. Están masacrando a los musulmanes también y la Unión Europea debe mantenerse firme en su contra. Está claro que la libre circulación de personas por la UE ha favorecido que se puedan mover con libertad, pero, por eso mismo, Europa debe mantenerse unida para combatirlos. Se trata de una guerra y debemos mantenernos unidos para luchar contra ISIS.

¿El Brexit podría ser un peligro también en cuanto a seguridad en Europa?

En cuestión de seguridad y, sobre todo, en relación con la lucha antiterrorista, la Unión Europea no debería desandar lo andado para luchar contra el terrorismo.

¿Cómo se ve el Brexit en los países del Golfo Pérsico?

Es visto como una oportunidad de negocio. También en Inglaterra la opinión es que será mejor económicamente para el país, para las exportaciones gracias a la caída de la libra. Los países con los que se mantendrán buenas relaciones económicas pueden ser Alemania y España. Fuera de Europa, debería ser Estados Unidos.

¿Qué le ha aportado personalmente la Unión Europea? ¿Qué puede arrebatarle el Brexit?

La Unión Europea nos abrió las puertas a muchas personas. Esto nos ha permitido conocer a nuestros vecinos europeos como nunca antes. Nos ha hecho sentir parte de una gran familia, de una gran organización. Creo que el problema ha sido el Tratado, por cómo se establecieron muchas de las normas... Pero si salimos, tendremos que abandonar a nuestros vecinos. Y creo que todos los británicos que viven en Andalucía votaron en contra del Brexit, pero ganó el voto de otra gente.

¿Cuáles han sido los grandes cambios que has observado desde que llegó a Andalucía en estos 20 años que has estado aquí?

Los principales cambios han sido que España se ha convertido en una tierra próspera, donde la gente tiene en general un buen nivel de vida. También el fortalecimiento de la relación entre los ingleses y los españoles. Hay tanta gente que viene a España, que se ha convertido en un destino muy popular para los ingleses. A través de ese intercambio de gente en los últimos 20 años, España y Reino Unido se han convertido en dos países que no sólo son vecinos, también son amigos y esta es una relación que debería continuar en todos los aspectos.