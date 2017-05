El Arzobispado clausura la iglesia de Mairena del siglo XVI por riesgo de derrumbe

La iglesia de Mairena, consagrada al Santísimo Cristo de la Luz, ha tenido que ser clausurada por peligro de derrumbe. El cierre fulminante está motivado por el deterioro del edificio. Los graves problemas estructurales que padece este templo construido en el siglo XVI preocupan a los habitantes y feligreses. Algunos muros del templo han cedido y se han inclinado un poco más de lo que estaban aumentando la pérdida de verticalidad. Algunas zonas de esta iglesia sufrieron muchos desperfectos y la inclinación de parte de su estructura cuando se produjo en esta y otras zonas el tremendo terremoto acaecido en la Navidad de 1884.

El Arzobispado de Granada no quiere asumir riesgos y hace unos meses autorizó el cierre de la iglesia por que no veía conveniente que siguiera abierta. Desde hace unos meses el sacerdote de Mairena y de otros pueblos de la Alpujarra oriental tiene que oficiar la misa y otros oficios religiosos en la Casa de la Cultura y en un pequeño local de titularidad municipal situado en bajo del edificio de la Casa Consistorial. Este año las ollas de San Marcos que desde hace siglos se vienen cocinando al aire libre junto a la iglesia cuando se celebran las fiestas en el mes de abril, han tenido que ser preparadas en otro lugar para que no corrieran peligro las cocineras y los vecinos, turistas y visitantes.

Según la vecina Encarnación Álvarez, "la iglesia de Mairena es el alma y orgullo del pueblo y la única esperanza que tenemos para salvar el templo es que intervenga el Arzobispado porque Mairena es un pueblo pequeño y con pocos vecinos y recursos económicos. El pasado año los habitantes de este pueblo aportaron dinero para arreglar algunas roturas y fisuras de la iglesia. Pero este año, tras realizar el Arzobispado un informe técnico sobre el estado de conservación de la iglesia de Mairena y comprobar que se encuentra en mal estado, ha dictado el cierre hasta que se realicen las obras de restauración que deseamos se hagan lo más pronto posible para poder ir de nuevo a la iglesia".

Algunos habitantes de Mairena advierten, refiriéndose al mal estado de la iglesia y a su posible derrumbe si no se restaura con prontitud, que "estas cosas no avisan y el día menos pensado puede ocurrir una gran desgracia, y con ese riesgo no debemos jugar, y por lo tanto estamos obligados a ser prudentes con la determinación que ha tomado el Arzobispado: cerrar la iglesia y acordonar una parte para que nadie pueda acercarse a ella".

La iglesia de Mairena, según algunos historiadores, es de mediados del siglo XVI (1604-1610). Los problemas del templo vienen de largo. Desde hace tiempo y hasta hace poco tiempo ha sido reformada en varias ocasiones. También fue maltratada en varias ocasiones. En 1884, cuando se produjo el terremoto, se pensó en edificar la iglesia en otro lugar de Mairena. La iglesia fue construida por el carpintero Juan Alonso, el escultor Martín de Aranda, el decorador Juan Navarro y el tallista Miguel Cano.

La localidad de Mairena, considerada el ‘Balcón de la Alpujarra’ es una entidad situada a 1.083 metros de altitud sobre el nivel del mar, de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM). Mairena y su anejo de Júbar fueron un municipio independiente hasta que en 1974 se tuvo que unir a Laroles y Picena (cosa que no gustó a la mayoría de los vecinos) para constituir el municipio de Nevada. El origen de Mairena algunos creen que es latino ‘Marius’ y que deriva quizás del nombre propio de algún posible propietario romano.