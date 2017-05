La falta de necropsia impide vincular la muerte de un perro de Pulianas con los cohetes

El joven que demandó al Ayuntamiento de Pulianas al atribuir el infarto mortal que sufrió hace dos años su perro a los cohetes de una procesión, F.J.M.S., no percibirá indemnización alguna. La jueza que ha examinado el caso, María Isabel Moreno, ha desestimado el recurso que interpuso contra la negativa municipal a resarcirle económicamente con más de 5.000 euros por la muerte del can. Considera que como no se le hizo la necropsia no se puede acreditar la relación directa entre las detonaciones y el fallecimiento del animal, que era un bulldog inglés, tenía más de 3 años y se llamaba 'Britanish del Sur Demolition Man'.

más información PDFConsulta aquí la sentencia del caso

La sentencia, dictada el 10 de mayo por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de la capital granadina y a la que ha tenido acceso IDEAL, establece así que para concluir que la muerte del perro fue por culpa de las salvas de aquellas fiestas patronales se debió acreditar la causa del fallecimiento mediante un informe pericial, cosa que no ha sucedido. De ahí a que no considere responsable al Ayuntamiento de este municipio granadino, que ha estado defendido por el abogado Julián de la Asunción.

«No se practica una necropsia y en consecuencia se carece de un informe técnico que indique la causa principal del óbito, y la ausencia de otras circunstancia que hubiera provocado el fatal desenlace, como una cardiopatía previa», advierte la magistrada.

El perro murió el 22 de agosto de 2015, día en que se celebraban las fiestas patronales de Pulianas y coincidiendo con la procesión de la Virgen del Rosario, durante la que se llevaron a cabo actuaciones pirotécnicas frente a la vivienda donde estaba el animal, en el Barrio Alto del municipio.

Durante el juicio, la abogada del demandante sostuvo que como consecuencia del lanzamiento de los fuegos artificiales el perro comenzó a entrar en un estado de ansiedad que empeoraba con cada detonación. Ante ello, se avisó a las urgencias veterinarias, pero «el perro entró en estado de shock y falleció por un fallo cardiorrespiratorio». Así, culpaba al Ayuntamiento de lo ocurrido al atribuirle un «anormal funcionamiento» por no haberse adoptado, a su juicio, las medidas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana y el control sobre el uso del material pirotécnico.

Sin embargo, la sentencia concluye que «se adoptaron medidas de seguridad por el Ayuntamiento», pues «estaba presente la Policía Local y Protección Civil y que se guardaron las distancias de seguridad». Además, la empresa de pirotecnia contaba con los seguros de responsabilidad civil, al igual que el Ayuntamiento, y la persona encargada de tirar cohetes contaba con experiencia. La empresa era la misma que había hecho organizado la actividad otros años. El demandante pedía 3.000 euros por el valor del perro, 2.000 por daño moral y 290 más por los gastos de su última asistencia veterinaria.

"Nos congratulamos porque la sentencia demuestra que el Ayuntamiento cumplió con su obligación y adoptó todas las medidas de seguridad», manifestó por su parte a este diario el alcalde de Pulianas, José Antonio Carranza (PSOE), que puso de relieve que el fallo es firme y no puede ser recurrida.