Diez guarderías de Granada no cuentan con la autorización oficial para funcionar

Diez guarderías de la provincia de Granada se encuentran funcionando sin la autorización oficial para hacerlo. Una de ellas está en el barrio del Zaidín de la capital mientras que en el resto se localizan en seis municipios del área metropolitana. Otura, Ogíjares y Huétor Santillán cuentan con un centro sin permiso para actuar como escuela de primer ciclo de Infantil, mientras que en Gójar, Belicena (Vegas del Genil) y Maracena se ubican dos. En total, diez espacios que acogen a niños de 0 a 3 sin cumplir los requisitos oficiales para poder hacerlo. Los centros infantiles han sido detectados por la asociación Escuelas Infantiles Unidades, que expone que estos locales trabajan bajo los «ambiguos nombres de 'Ludoteca' o 'Madres de día', pero no tienen código de centro», lo que implicaría una revisión por parte de la administración.

LAS CIFRAS 11.000 Las familias de Granada contarán con alrededor de 11.000 plazas disponibles, de las cuales la mitad serán gratis.

2017 Desde antes de ayer y hasta el 26 de mayo, las familias de nuevo ingreso pueden presentar las solicitudes de admisión y pedir la ayuda

278,88 A partir de los 42.000 euros anuales la familia debe pagar el coste mensual íntegro de la plaza por un servicio de ocho horas y comedor.

14.910 La Junta se ha comprometido a pagar íntegramente la plaza a las familias cuyo salario bruto anual sea inferior a esta cantidad.

La consejería de Educación, cuestionada por este periódico al respecto, explica que la apertura de centros de este tipo no es competencia de la administración autonómica -hasta los seis años no es obligatoria la escolarización-, pero que sí compete a la delegación territorial la inspección de los mismos en el momento el que se tiene conocimiento de alguna irregularidad. De hecho, fuentes de Educación confirmaron a IDEAL que a los dos centros de Gójar que se encuentran trabajando de forma irregular se les ha enviado un requerimiento para que cesen su actividad. Además de a los centros, la administración andaluza debe dar traslado de la irregularidad detectada al ayuntamiento de cada localidad afectada, para que sea éste el que finalmente ejecute de forma oficial la clausura del recinto.

«No regulados»

«En algunos casos se trata de espacios cedidos por los ayuntamientos y en otros son zonas a título particular, pero la realidad es que estos espacios acogen a numerosos niños y al no estar regulados, no cumplen con los requisitos legales y pueden ofertar unos precios muy reducidos», explica la vicepresidenta de Escuelas Infantiles Unidas, Maribel Uncala.

La administración autonómica, por su parte, recuerda que contar con la acreditación oficial de la consejería para poder trabajar con los menores implica que el centro infantil cuenta con la infraestructura regulada por ley y que las personas que educan a los pequeños tienen las titulaciones oportunas. Para conocer si un centro infantil cuenta o no con la autorización oficial para funcionar se puede consultar el listado por municipios en la dirección web http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/0-a-3-anos/consulta-de-centros.

Escuelas Infantiles Unidas censura además que a estas guarderías que operan sin autorización se une la nueva normativa que regula el acceso a un centro de 0 a 3 años. «Es un despropósito y está provocando una gran incertidumbre en los padres que desconocen si van a tener ayudas o no para el próximo curso», argumenta Maribel Uncala. El proceso de admisión para niños de más de 16 semanas y menos de tres años comenzó antes de ayer y finalizará el viernes 26 de mayo.