La Junta saca de la clandestinidad más de 1.200 viviendas turísticas

El 2 de mayo de 2016 la Junta de Andalucía aprobó en Consejo de Gobierno el decreto que venía a poner orden a un mercado turístico que crecía de manera exponencial y donde la regulación brillaba por su ausencia. Se trataba de las viviendas con fines turísticos, una bolsa de inmuebles, la mayoría ubicados y promocionados en Internet, que empezaron a ganar terreno a un sector que veía cómo la alegalidad y la competencia desleal no daban tregua.

La regulación llegó de la mano del Registro de Turismo de Andalucía y, un año después, la norma ha dado sus frutos. En Granada, 1.717 viviendas ya cuentan con declaración responsable -primer paso para el registro- y 1.218 se encuentran inscritas y ya operan oficialmente dentro del ámbito legal.

La cifra, para la administración, no es baja. Los 1.218 inmuebles suponen unas 6.200 'camas o plazas turísticas' que hasta entonces se comercializaban en un mercado en 'negro' que ha salido a la luz. El mapa de la ubicación de este tipo de viviendas está muy repartido en toda la provincia y, según fuentes de la Junta, la mayoría se encuentra en la capital, con 656 inmuebles; las zonas de Costa, como Almuñécar y Salobreña, con 348 y 121, respectivamente; seguidas por municipios como Motril con 13; Armilla con 8; Gualchos con 6; Polopos con 3; y Baza con una.

La labor de control se ha llevado a cabo en toda Andalucía donde casi 20.463 viviendas han dado el paso de entrar en el mercado y han presentado la declaración. En la comunidad 15.978 ya figuran en el Registro de Turismo, copando 83.746 plazas de alojamiento. Por provincias, destaca Málaga, con 9.485 unidades inscritas y 50.037 plazas; seguida por Cádiz (2.327 viviendas y 12.665 plazas); Sevilla (1.585 y 7.544); Granada con 1.218 y 6.200 plazas; Almería (886 y 4.516); Huelva (309 y 1.798); Córdoba (193 y 1.000); y Jaén (22 y 124).

La regulación no ha estado exenta de inspección y, en el caso de Granada, durante este tiempo se han realizado 324 inspecciones en viviendas de uso turístico que se han saldado con tres expedientes abiertos.

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte, Guillermo Quero, hace balance y considera que este primer año ha sido positivo y confía en que los datos vayan en aumento para que el sector mantenga la transparencia que requiere. En este sentido, Quero insiste en que el registro es un instrumento para garantizar la calidad del servicio para el turista y, sobre todo, para sacar de una situación 'alegal' una cantidad de viviendas que se utilizaban sin ningún tipo de control. «Los responsables de estos inmuebles deben saber que tienen que cumplir unos requisitos y estar registrados», añade, y subraya la vocación normalizadora más que sancionadora del documento.

Un aspecto a contemplar en el convenio colectivo Los empresarios del sector reclaman a todos los agentes sociales a que, ya que se está normalizando este campo, también se tenga en cuenta a la hora de la negociación del convenio colectivo del sector. Consideran que si regula, se debe hacer desde todos los ámbitos y los sindicatos tienen que tener en cuenta la generación de empleo que hacen este tipo de viviendas, que es prácticamente nulo, según fuentes del sector. En cualquier caso, el interés que suscita este tipo de ofertas no ha decaído y en Internet se pueden encontrar infinidad de ofertas, desde 40 euros, para pasar unos días de asueto tanto en la capital como en la provincia. Es precisamente el bajo coste por el que se pueden encontrar estas casas, una de las principales razones para su alquiler.

Al respecto, aunque no naciera con la pretensión de recaudar, no hay que olvidar que dar alojamiento a turistas sin que el inmueble este reglado se considera una actividad clandestina y, por tanto, está tipificado como una infracción grave sancionada con 18.000 euros y en los casos de infracciones muy graves, las multas pueden elevarse hasta los 150.000 euros. Y es que en esta ordenación del mercado no sólo se establece la formalidad de que los dueños de estas viviendas se inscriban en el registro y obtengan su código pertinente para constar en cualquier publicidad o promoción con garantía, sino que implica mucho más. La norma fija unos requisitos de calidad y de confort de la vivienda. Por un lado, los propietarios tendrán que llevar un registro documental sobre los viajeros, ofrecer a los usuarios información turística, poner a su disposición hojas de quejas y reclamaciones y facilitar un teléfono de contacto durante la estancia. Y por otro, las viviendas tendrán que ajustarse a unos parámetros de calidad sobre, por ejemplo, tener ventilación exterior, mobiliario, refrigeración, ropa de cama, menaje y botiquín de primeros auxilios. En definitiva, ofrecer un servicio y acomodar la casa para el fin que se le va a dar y por el que se va a comercializar.

Los hosteleros, medio lleno

Sin embargo, los buenos ojos con los que ven el registro desde la Junta de Andalucía no coincide plenamente con la versión de la Federación de Turismo y Hostelería que, en realidad, nunca vio el decreto y su consiguiente registro de viviendas como un arma completa para frenar este turismo en 'negro'.

El presidente de la federación granadina, Trinitario Betoret, mantiene que los datos de las 1.218 viviendas y las más de 6.200 plazas 'regularizadas' sólo son la punta del iceberg de una lista mucho más larga. En este sentido, recuerda que ellos advertían de la existencia de 6.000 plazas ilegales, sólo en la capital y de 25.000 en la Costa, según datos de la Guardia Civil ofrecidos en la mesa de la Competencia Desleal: «Por lo que los datos son muy bajos». Añaden que, posteriormente, fue la asociación turística Exceltur la que elevó a 9.849 las viviendas con fines turísticos en 'negro' en la capital.

Betoret considera que el registro se queda corto y señala que se está trabajando a nivel regional y nacional para que se establezcan parámetros que establezcan de manera igualitaria a todos los empresarios del sector. «Un establecimiento tradicional debe cumplir una cantidad de requisitos ingentes, además de ser un generador de empleo neto, cosa que no ocurre con este tipo de viviendas y que se tendría que tener en cuenta».

El responsable de los hosteleros va más allá y señala que este tipo de negocio, que en un momento se creía que era entre particulares, ya no es tal y hay infinidad de empresas que acaparan este tipo de viviendas y llegan a tratos con los propietarios ejerciendo en toda regla una actividad económica. Por eso, desde la federación piden que, después de un año de vigencia, la normativa se reformule en base a dos parámetros: la igualdad en los requisitos para todos los 'empresarios' y que se aclare el uso de operadores que están realizando una actividad económica en toda regla.

La problemática del alquiler turístico se repite en muchas ciudades como Valencia o Barcelona.

Betoret subraya que Granada cuenta con 33.000 camas en la provincia y 15.000 en la capital que sostienen un mercado suficiente y hace alusión al abuso que se hace de estas viviendas como se ha puesto en ciudades como Ibiza o Barcelona. «Al final, la vivienda pueda acabar bajo el sello turístico, por la rentabilidad que tiene, y se elimina la posibilidad de un alquiler tradicional a un precio razonado», argumenta el presidente. Flecos como este que hacen que desde el sector hostelero se reclame una 'vuelta de tuerca' a un registro que convence a medias.