Vecinos de Órgiva se concentran junto a la Cruz de los Caídos para pedir que no desaparezca

Muchas personas de Órgiva, de distinto signo político, se han acercado a la antigua Cruz de los Caídos de Órgiva (conocida también como la Cruz de la Plaza) para llevarle flores, adornarla, embellecerla y pedir a la alcaldesa socialista de Órgiva y vicepresidenta tercera de la Diputación, María Ángeles Blanco, que siga en su sitio y no desaparezca.

Algunas personas han preferido no ser fotografiadas “por temor a represalias”. Entre los presentes se encontraba el cura de Órgiva Manuel Vílchez, y el sacerdote nacido en Órgiva y titular de la iglesia de Lanjarón Antonio Jesús Heredia. Hace unos días el Ayuntamiento de Órgiva aprobó en un pleno iniciar el expediente para retirar esta cruz despojada de su texto y símbolos hace años. La idea surgió del grupo socialista que gobierna en minoría. Los seis ediles del PSOE y los dos concejales de Ganemos Órgiva votaron a favor de hacerla desaparecer “en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica”, mientras que los cuatro ediles del PP y uno de Ciudadanos votaron en contra.

Varias personas y muchos establecimientos han comenzado a recoger firmas para que no se retire la Cruz de la Plaza Alpujarra. Según el que fuera alcalde de Órgiva en los tiempos de Franco y durante la democracia, Adolfo Martín Padial, “en un principio hubo una Cruz de los Caídos más pequeña junto al cine de Órgiva. El alcalde era en aquellos entonces Fernando Castellón, y un servidor uno de los ediles. Después, como no teníamos dinero, se habló con la empresa minera de Peñarroya, para que construyera una gran Cruz de los Caídos en la Plaza, y como le pareció bien acometió el proyecto. En el pie de la cruz se hizo también un altar de piedra para decir misa”, recuerda.

Adolfo Martín dijo también que “en un principio la cruz contaba con una lápida que rezaba lo siguiente y que hace años fue apartada de ese lugar: ‘Caídos por Dios y por España’. Y esto no significaba caídos de un bando ni de otro, sino caídos desgraciadamente durante la Guerra Civil. Por tanto esta cruz de Órgiva no fomenta ni celebra la victoria de un bando. Lo que recuerda es a los españoles que cayeron en la guerra, y la guerra bajo mi punto de vista, hay que olvidarla y, eso sí, recordar a todos los que murieron a consecuencia de la contienda. Yo siendo alcalde de Órgiva me acordé también de las personas que murieron en la zona de ‘El Carrizal’ y se instaló un monolito para homenajearlas y recordarlas y, es más, si hubiera seguido de alcalde hubiese dignificado ese lugar por que se lo merece”, manifestó.

Martín Padial indicó que si “los gobernantes socialistas de Órgiva quieren que desaparezca la Cruz de la Plaza por que se hizo en tiempos de Franco, deberían de hacer lo mismo con muchos edificios de Órgiva y Tablones que se edificaron en aquellos tiempos y que también fueron despojados de escudos, yugos y flechas. En este municipio se hicieron muchas cosas por que Órgiva fue adoptada por el Caudillo. Un día, siendo yo alcalde, visité con otros amigos al ministro de la Vivienda, Sánchez Arjona, cuando veraneaba en Almuñécar, y al decirle que Órgiva era un municipio adoptado por Franco, y que precisaba construir los darros del pueblo, concedió al Ayuntamiento de Órgiva trece millones de pesetas de las de antes. Por eso cuando unos hablan de la memoria histórica yo les pediría que se acordaran también de lo bueno que se hizo en aquellos tiempos y, entre otras cosas, respeten a los cristianos”, terminó diciendo.

Según la profesora de Religión del Instituto Alpujarra de Órgiva, Ana Puertas, y de su marido, el profesor de Religión del Instituto de Lanjarón y concejal del PP en Órgiva, Ángel García, “la mayoría de los orgiveños desea que se mantenga la Cruz de la Plaza Alpujarra. Desde hace unos días mucha gente se acerca a los comercios a firmar un documento a favor de que siga en el mismo lugar ese monumento religioso y no político, despojado hace muchos años de los símbolos, por que ya no recuerda la Guerra Civil y es un lugar de ocio y encuentro presidido por una cruz de piedra y nada más que antes y ahora sirve de encuentro. Esta cruz no tiene ninguna connotación política y por eso la hemos decorado con símbolos de fiesta cuando Órgiva celebra el Día de la Cruz”, durante este fin de semana”, manifestaron.