Dos personas son 'cazadas' cada día por conducir bajo los efectos de las drogas

La Jefatura Provincial de Tráfico extendió el pasado año 729 sanciones por consumo de drogas a conductores en la provincia granadina, lo cual supone una media de dos al día.

Hace 35 años que la Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha los primeros controles de alcoholemia en las carreteras. Comenzaron entonces las campañas de sensibilización para que calara el mensaje de 'Si bebes, no conduzcas' y parece que después de tanto tiempo ese mensaje ha calado en la mayoría cuando ponen entre sus manos un volante. En cambio, no pasa con las drogas. Hay un ejemplo claro. Hace años, cuando se iba a una boda, cada uno cogía su coche y punto. Ahora, se ponen autobuses para que la gente pueda beber y no tenga que conducir. Los jóvenes, cuando salen, se turnan y cada semana hay uno que no bebe y es el que conduce. Eso no pasa con las drogas, ocurre incluso todo lo contrario, piensan que el consumo de ciertos estupefacientes es hasta beneficioso y no se plantean que no se pueda conducir bajo sus efectos.

Los datos son muy significativos. A lo largo de todo el año pasado se realizaron más de 90.000 pruebas de alcoholemia, de las que más de 1.500 fueron positivas, lo que supone el 1,54% del total. En cambio, se realizaron casi tres mil pruebas de drogas, de las que 729 dieron positivo, lo que supone un 27,86%. Es decir, que uno de cada cuatro conductores a los que se realiza una prueba de drogas dio positivo.

Desde la DGT avisan, las drogas al volante pueden ser una combinación «letal». Cualquier producto que provoque efectos a nivel de sistema nervioso central, ya sea estimulante (como la cocaína) o depresógena (como el cannabis o el alcohol), afecta necesariamente a la capacidad de conducción.

Por ejemplo, un estimulante como la cocaína genera una sensación de euforia que hace pensar erróneamente que se está al 100% de los reflejos. La consecuencia es una conducción temeraria, lo que hace que la posibilidad de sufrir un accidente con víctimas se multiplique por diez.

Cabe recordar que la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, aprobada en 2015, contempla que conducir bajo la influencia de las drogas puede acarrear condenas judiciales de entre tres y seis meses de prisión. Asimismo, uno de los cambios introducidos castiga con una sanción de mil euros a quien conduzca tras haber ingerido drogas, duplique la tasa de alcohol permitida, 0,5 gramos por litro de sangre o 0,25 miligramos por litro en aire expirado, o sea reincidente en multas por alcoholemias.

Más drogas, menos alcohol

Al contrario de lo que ocurre con los estupefacientes, el consumo de alcohol entre los conductores ha descendido de manera progresiva en los últimos años. «La concienciación al volante es uno de los factores que ha contribuido a esta realidad, pero nunca hay que bajar la guardia», indican fuentes de la DGT.

El perfil del conductor que conduce bajo los efectos de las drogas corresponde a un hombre, de 29 años de edad, con tendencia al policonsumo -drogas mas alcohol y psicofármacos-, principalmente por las noches y a bordo de un turismo. Los efectos: déficit de coordinación y atención, hiperactividad y agresividad, velocidad excesiva, y aumento del tiempo de reacción.

Así se refleja en el estudio 'La influencia de las drogas en los accidentes de tráfico (2012-2015)' de la Fundación Línea Directa. El informe, que ha examinado los 25 millones de controles de drogas y alcoholemia hechos entre 2012 y 2015 y analiza las pruebas forenses realizadas a 3.100 de los conductores y peatones muertos en accidentes en igual periodo, refleja que el consumo de estupefacientes al volante se ha disparado en España y cada vez tiene mayor peso como causa principal de los accidentes mortales de tráfico.

Según el estudio 'Presencia de alcohol, drogas y medicamentos en los conductores españoles', citado por la revista Tráfico de la DGT, el 11% de los conductores a los que se les realizó una prueba de drogas habían consumido sustancias ilegales. El estudio fue realizado por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico.

Siempre según el órgano oficial de la DGT, «el cannabis y la cocaína fueron las dos sustancias con más presencia. Y si además de drogas de abuso, se incluyen el alcohol y los fármacos (como las benzodiapecinas -en las que se engloban los medicamentos prescritos para el insomnio y la ansiedad-, la codeína o la metadona), bien solos o combinados, el porcentaje de conductores que dieron positivo por alguna sustancia psicoactiva se elevó al 17%. La combinación de drogas más alcohol fue la más frecuente».

Las 729 sanciones impuestas el pasado año por conducir bajo los efectos de las drogas recayeron sobre 705 conductores lo cual indica que hubo reincidentes.