El PP de Lanjarón solicitará de nuevo a la Junta suprimir las curvas del 'Cerro de los Cañones'

La edil del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Lanjarón y diputada provincial del Partido Popular, Carmen Lidia Reyes, ha anunciado que volverá a solicitar a la consejería de Obras Publicas de la Junta de Andalucía“que cumpla lo prometido y acometa el nuevo trazado más corto y más seguro para que los vehículos dejen de transitar por el denominado ‘Cerro de los Cañones’ de Lanjarón, que parte cerca del Puente de Tablate y finaliza cerca de la planta embotelladora de Aguas de Lanjarón”. Para esta concejala y diputada “el que no se haya acometido esta obra prometida varias veces desde hace años, es una muestra más de la ineficacia y dejadez de la Junta de Andalucía, en este caso con la comarca de la Alpujarra”, opinó.

Según Carmen Lidia Reyes “el tramo de la carretera A-348, de unos 7 kilómetros de longitud, es el más transitado de la comarca de la Alpujarra porque tiene un importante volumen de tráfico. Además, no paran de pasar por este dificultoso lugar los camiones que transportan el agua de Lanjarón. En el tramo del ‘Cerro de los Cañones’ existen muchas curvas muy pronunciadas y aunque el gobierno socialista de la Junta de Andalucía viene prometiendo la construcción de un nuevo trazado más recto, seguro y corto porque el terreno lo permite por la parte alta junto a la antigua trocha y camino de tierra, nos van dando largas y pasan los años y los lustros y todo sigue olvidado e ignorado por la Junta de Andalucía”, explicó.

“Eso sí, cada vez que se acercan unas elecciones, los socialistas que se acercan a Lanjarón prometen que en corto plazo de tiempo el nuevo trazado de la entrada occidental de la Alpujarra se hará realidad, pero pasan los meses y los años, los lustros y las décadas y la Junta incumple lo prometido una y otra vez, y esto, bajo mi punto de vista, es despreciar al pueblo de Lanjarón, a los demás municipios de la Alpujarra y a las personas que desde fuera se acercan a diario a esta comarca, porque no cumple sus promesas, y sin buenas comunicaciones difícilmente podrá prosperar como es debido toda la Alpujarra y esto lo sabe también la vicepresidenta del Parlamento de Andalucía y paisana nuestra que no nos ayuda, Teresa Jiménez”, sentenció.

Carmen Lidia Reyes dijo también que “yo he presentado hace tiempo en el Parlamento de Andalucía numerosas iniciativas para que se suprima la carretera del ‘Cerro de los Cañones’ y se haga otra vía. También, presenté otra iniciativa para que se arreglen las carreteras de la Alpujarra, como, y por ejemplo, la Órgiva-Torvizcón- Cádiar-Ugíjar, la de Albondón y la de Órgiva-Trevélez-Mecina Bombarón-Ugíjar, y las repuestas que he tenido han sido dándome largas en algunas ocasiones y en otras me anunciaron que en aproximadamente un plazo de un año se comenzarían a acometer las obras, pero no ha sido verdad, ya que la última vez que me lo dijeron fue en 2009 y todavía no ha hecho la Junta de Andalucía nada para mejorar las comunicaciones de la Alpujarra como se merecen, y en este tema primordial para la comarca, bajo mi punto de vista, debería de involucrarse la Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra, aunque temo que no lo haga con contundencia y con movilizaciones y protestas por que actualmente está, yo diría muy politizada y manipulada, sin proyectos serios y beneficiosos para toda la zona por algunas de las personas socialistas que la representan”, terminó diciendo.