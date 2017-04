Las facturas hacen 'cola' en el Ayuntamiento de Otura

Las arcas municipales del Ayuntamiento de Otura están bajo mínimos. La mala gestión económico del Consistorio durante los mandatos anteriores (PP) dejó a finales de 2015 una deuda de 23,72 millones de euros en el municipio metropolitano y obligó a la intervención municipal a marcar unos criterios de pago al actual alcalde Nazario Montes (PSOE). Un escenario crítico que, a juicio de un informe elaborado por un auditor externo, sitúa la deuda municipal por habitante en 3.497 euros, según varios informes municipales a los que ha tenido acceso este periódico

Con este escenario, la intervención de la localidad estableció un plan de pagos en el que se detalla qué criterios debe seguir el Consistorio a la hora de abonar lo que tiene pendiente. Primero se tendrá que afrontar el pago de intereses y la deuda pública. Luego los gastos de personal y las cuotas de Seguridad Social y Hacienda. En tercer lugar quedarían pagos de «diversa naturaleza» como sentencias o actos firmes de devolución de ingresos y por último se abonarán otras obligaciones de ejercicios anteriores y corriente. Aparte, en este informe, la intervención municipal advierte de que se deberá seguir el «orden estricto de tramitación y aprobación del reconocimiento de la obligación».

Estas facturas y otras que tiene pendiente de pago el Ayuntamiento de la localidad metropolitana, así como las deudas con Hacienda y Seguridad Social, provocaron que el 20 de julio de 2016, la intervención municipal expusiera que el Consistorio «no reúne las condiciones económico financieras adecuadas por falta de liquidez, por lo que sería imprescindible el establecimiento de un Plan de Disposición de Fondos (PDF) como herramienta que regule la liquidez del sistema financiero local».

«Se ha realizado un esfuerzo considerable por hacer una reducción de gastos»

Pero esta situación crítica no frenó al actual equipo de Gobierno para gastar sólo en música 39.000 euros durante las pasadas fiestas patronales, una cuestión que ha suscitado críticas por parte de algunos grupo de la oposición. Entre los gastos se incluye una factura de 8.954 euros para la contratación durante dos horas del grupo Los Rebujitos. Según el listado de fiestas y celebraciones del año 2016, durante este periodo el Consistorio gastó hasta 127.000 euros en este concepto, a los que se deben sumar otros 80.000 euros, también por fiestas y celebraciones del año anterior.

Al respecto, el Ayuntamiento de Otura apunta que gastos como el efectuado para contratar a Los Rebujitos se hicieron y entiende que «la situación económica del Ayuntamiento no debe ser pagada por los ciudadanos».

«Se ha realizado un esfuerzo considerable por hacer una reducción de gastos, que es muy importante para el Ayuntamiento, que persigue que los ciudadanos de Otura no sufran las consecuencias de lo que pasó en el pasado», explica Montes.

Exabogado

A estos gastos se unen las reclamaciones de diferentes acreedores. Uno de ellos es el de un exabogado del Ayuntamiento de Otura, que ha reclamado el pago de 14.376 euros en concepto ocho facturas emitidas entre 2013 y 2014. El letrado, aparte, ha denunciando ante el concejal de Economía y Hacienda del Consistorio, Ángel Pertíñez, que por parte del Ayuntamiento se está incurriendo en una «grave arbitrariedad» al pagar las minutas de otros abogados que con posterioridad han trabajado para el Consistorio otureño.

El exletrado del Ayuntamiento reitera además haber tenido conocimiento de «que a pesar de que sus facturas están pendientes de pago se están realizando pagos por el mismo concepto del que se reclama tanto al letrado que lo sustituyó como al actual letrado del Ayuntamiento siendo gastos no exclusivamente afectos a servicios públicos ni esenciales de facturas devengadas -emitidas- con posterioridad a las reclamadas».

Esta reclamación del ex abogado municipal no es la única que el Ayuntamiento metropolitano tiene encima de la mesa. Con fecha del pasado 3 de marzo de este año, una empresa solicitó al Consistorio que hiciera efectivo el importe de las costas de un juicio que dicha empresa venció al Ayuntamiento de Otura. En su reclamación, la empresa pide al municipio otureño que asuma «la condena en costas» interpuesta en una sentencia fechada el 18 de febrero de 2016 y que más adelante quedó valorada en 10.934 euros: «Esta tasación y aprobación de las costas no ha sido impugnada por la parte condenada a su pago. Y, sin embargo, y pese al requerimiento efectuado a la condenada -el Ayuntamiento de Otura- (...) la condenada no ha procedido a pagar las costas a mi demandante».