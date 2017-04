Rescatan 300.000 abejas en Alfacar

Cuando llega el buen tiempo de mano de la primavera, llega también la época de las abejas. Este es tiempo de la enjambrazón, el proceso por el cual se reproducen las colonias de abejas entronizando a nuevas reinas. A Sergio Guerrero, propietario de La Colmena Sanadora, lo avisaron hace unos días de la aparición de un gran enjambre en la localidad de Alfacar. "Nunca he visto nada igual, calculo que habría unas 300.000 abejas en un espacio de 10 metros cuadrados", asegura este apicultor. Estos productores de miel habían escogido una construcción que se encuentra a medio hacer para instalarse, concretamente a través de una cámara de aire en la que parece que se encontraban en la mismísima gloria.

La nueva colonia de abejas podría haber pasado desapercibida, si hubiera sido más pequeña claro. El zumbido característico de estos animales hizo que los dueños de la construcción llegaran a contactar con este profesional de la apicultura, que ha salvado a las abejas de esta calle de Alfacar y las ha trasladado a un lugar en el que ellas pueden seguir con su labor sin ningún tipo de intromisión humana.

En Alfacar no ha habido que lamentar ningún problema porque según Sergio Guerrero no tiene porque producirse. "Las abejas son los animales que menos pican, porque si pican dejan de vivir, por lo que no existe ningún peligro", explica el experto.

Por esta razón, el propietario de La Colmena Sanadora también recomienda a la población que no se asuste si se encuentra con un enjambre ni intente acabar con él con insecticidas. Sí aconseja llamar a un apicultor para que traslade las abejas a otro lugar y estas puedan seguir con su proceso de polinización.