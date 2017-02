Prisión por abusar de sus cuatro sobrinos

El Juzgado de Instrucción número 5 de Granada, el pasado viernes en funciones de guardia, ha mandado a prisión a un joven de 32 años acusado de abusar sexualmente de cuatro sobrinos suyos cuando eran menores de edad. Las víctimas -dos hombres y dos mujeres- tienen hoy más de 18 años, según información facilitada por fuentes judiciales.

Los hechos han sido denunciados ahora pero sucedieron durante la niñez y la adolescencia de las cuatro víctimas, que hoy en día no superan los 25 años. El ahora detenido, residente en un municipio del cinturón metropolitano, aprovechaba la confianza de sus hermanos mayores, que solían dejar a sus vástagos en casa de los padres del ahora encarcelado cuando se veían obligados -por razones laborales u otras de fuerza mayor- y no podían estar al cuidado de los pequeños cuando eran niños. El tío de ellos, presunto autor de los abusos, hacía prevalecer su condición de mayor sobre sus víctimas y presuntamente los amenazaba para que no dijeran nada sobre los tocamientos en los genitales a los que supuestamente sometía a sus sobrinos. Parece ser, según las fuentes consultadas, que los abusos se prorrogaron desde la niñez a la adolescencia, básicamente hasta el momento en el que las víctimas comenzaron a ser conscientes de que estaban abusando de ellos.

Esos menores se hicieron adultos y han decidido dar el paso de presentar una denuncia, investigada por la Policía Judicial de la Guardia Civil, que ha finalizado con la detención de este individuo, quien no tenía antecedentes penales ni por delitos sexuales ni por ningún otro tipo.

Más sobrinos

El detenido, que compareció ante el juez la tarde del pasado viernes, tenía más sobrinos aunque el cómputo de denunciantes se ciñe a los cuatro casos detectados, ningún otro más, al menos hasta el presente momento.

En este caso de presunto abuso sexual se presentan agravantes por la edad de las víctimas, menores de edad, lo que las hace especialmente vulnerables. Las penas de cárcel por este delito varían de los tres años y un día a los diez años de prisión, según el Código Penal.

Los últimos datos disponibles en el Ministerio del Interior contabilizan 168 denuncias por delitos investigados contra la libertad sexual en Granada en el año 2015, de los cuales sólo cuatro fueron se refirieron a corrupción de menores o incapacitados.

Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil detuvieron por estos delitos a 119 personas vinculados con los hechos esclarecidos en la provincia de Granada durante el ejercicio 2015.