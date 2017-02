Operación contra enganches ilegales de luz con 95 investigados, incluido un local usado por Podemos

Endesa y la Guardia Civil han cerrado una operación contra los enganches ilegales de luz en las localidades de Iznalloz y Guadahortuna que se ha saldado con 95 investigados, a quienes les irán tomando declaración los agentes del instituto armado para posteriormente ser puestos a disposición judicial.

Los técnicos de Endesa actuaron en un local utilizado por la agrupación de Ganemos Iznalloz, la marca blanca de Podemos en esta localidad, porque consumía electricidad de forma supuestamente fraudulenta y le han cortado el suministro, según la información facilitada a este periódico por fuentes consultadas próximas a la investigación. El secretario local de Podemos de Iznalloz, José Rodríguez, negó rotundamente ayer que el local tenga un enganche ilegal. «En primer lugar el local no es de Podemos, está puesto a nombre de un particular y nos lo cede para celebrar allí reuniones. Y lo único que le pasa es que el contador de la luz debe estar fuera en la calle y lo tiene dentro. No hay más, por lo tanto es mentira que esté enganchado de forma ilegal», aseguró Rodríguez.

El dueño de este local aseguró ayer a IDEAL que ese bajo no tiene luz y él se limita a ceder las instalaciones a Podemos sin cobrar nada a cambio, igual que hizo años atrás con la agrupación local del PP que estuvo en estas instalaciones más de tres años.

El secretario de Podemos en Iznalloz envió a este diario una presolicitud de servicio de electricidad dirigida ayer mismo a Endesa para disponer de suministro en este local de la calle Ganivet 5, de Iznalloz. Para la compañía eléctrica no constaba, por tanto, que allí hubiera contratado fluido eléctrico. La electricidad llegaba a este habitáculo sin que a Endesa le constara, es decir, de forma fraudulenta.

La petición para actuar en estas localidades partió de Endesa, que tras detectar un uso fraudulento de la electricidad en estos dos municipios pidió, mediante escrito, a la Subdelegación del Gobierno protección para actuar en los dos pueblos.

La Guardia Civil y Endesa han colaborado de forma permanente para detectar posibles conexiones fraudulentas a la red eléctrica y garantizar el suministro para el resto de ciudadanos de ambas localidades, así como su seguridad.

Las dos operaciones tuvieron como escenario barrios con tasas de desempleo muy altas en ambas localidades, municipios cuyos vecinos habían sufrido numerosos cortes de electricidad por culpa de las conexiones ilegales.

La primera operación se realizó en Guadahortuna el pasado día 8 de febrero, con un dispositivo en torno al barrio donde se iban a realizar las inspecciones en las que participaron agentes de las unidades territoriales de la zona y de la USECIC. Con esta protección, los técnicos de Endesa recorrieron cada una de las viviendas y localizaron 51 suministros fraudulentos.

La Guardia Civil, además, halló en dos de las viviendas inspeccionadas dos plantaciones de cannabis sativa e intervino 184 plantas.

En Iznalloz, la Guardia Civil desplegó al día siguiente este mismo dispositivo y se localizaron otros 44 enganches ilegales a la red eléctrica. Iznalloz lleva más de cuatro meses sufriendo cortes intermitentes de luz en distintas barriadas de la localidad. Fruto de este problema, nació una asociación para protestar contra los cortes de luz: 'Plataforma sin luz en nuestro hogar'. Sus vecinos han protagonizado encierros en el ayuntamiento acatucitano, así como ante la sede de Endesa tanto en la de Granada como en la de Iznalloz.

Podemos de esta localidad de los Montes Orientales de Granada ha respaldado esas protestas en todo momento, pese a gozar, presuntamente, de un enganche ilegal en la sede que utilizan para reunirse tal y como se desprende del operativo policial desarrollado en Iznalloz y Guadahortuna. Uno de los eslóganes utilizados por los manifestantes en estas protestas era: 'Queremos la luz que pagamos'.

Las operaciones contra los enganches ilegales de luz siguen adelante, al tiempo que cada vez van surgiendo más colectivos que protestan por los repetidos cortes de luz en sus domicilios.