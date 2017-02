El PP ganaría las elecciones generales en Granada y el PSOE las andaluzas

El PP ganaría las elecciones generales en Granada si este jueves se celebrase una cita con las urnas, según Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (Egopa). Lo haría con al menos el 23,9% de los votos y la encuesta da una ventaja en intención directa de voto a los populares sobre el PSOE de más de cuatro puntos, ya que los socialistas sólo lograrían atraer el 19,6% de los sufragios. Por detrás quedaría C's, con un 13,6% de los votos, mientras Podemos atraería al 7,9% del electorado e IU al 4,9%. En el aire se mantendría el 23,4% de los encuestados, que no definió su intención de voto. De ellos, el 15,8% no sabe por la formación política por la que se decantaría, mientras que el 7,6% prefirió no contestar.

La situación sería algo distinta en el que caso de que la convocatoria con las urnas fuera autonómica. En este caso sería el PSOE quien se alzaría con la victoria, con un estrecho margen de ventaja sobre los populares en intención directa de voto. Así, los socialistas obtendrían a su favor el 22,9% de los sufragios, mientras que el PP alcanzaría al 22,6% del electorado. Con un 9,5% de los votos quedaría C's en tercera posición, mientras que Podemos sumaría el 8,4%. En quinto puesto se situaría IU (4,6%). Al igual que en las elecciones generales hay una cifra importante de electores, el 18,5%, que no sabe a quien votaría y un 7,1% que se reservó su intención de voto en la encuesta y no contestó.

La creencia de qué partido ganará las próximas elecciones autonómicas contrasta bastante con la intención de voto. Así, aunque las diferencias entre PP y PSOE son muy reducidas, el 62,5% da por hecho que serán los socialistas los que se alzarán con la victoria en unas elecciones andaluzas.

El Egopa muestra que tres de cada cuatro ciudadanos de Granada (79,3%) iría a votar en el que caso de que se celebrasen elecciones este jueves, mientras que sólo el 6,5% tendría decidido no acudir al colegio electoral. En duda quedaría un 14,3% de los encuestados, de los cuales la mayoría, el 9,8%, probablemente sí iría a votar. La participación bajaría hasta el 75% en el caso de que la convocatoria electoral fuera andaluza, pero el número de personas que se abstendría con seguridad sería similar, un 7%. De los dudosos (18,1%), el 12% probablemente sí acabaría votando al final.

Líderes

En la valoración de los líderes autonómicos en Granada, la presidenta andaluza Susana Díaz obtiene un 4,38 sobre 10. El líder mejor valorado en la encuesta es Juan Marín, de C's, (4,85), a pesar de que suspende como el resto. Antonio Maíllo, de IU (4,45), es el segundo, tercera es la presidenta del Ejecutivo andaluz, le sigue Teresa Rodríguez (4,21) y cierra la lista el popular Juanma Moreno (4,10).

El grado de conocimiento de los líderes andaluces en Granada muestra que el popular Juanma Moreno es menos conocido que sus homólogos de Podemos e IU. Así, la líder andaluza más conocida es la presidenta autonómica, Susana Díaz (89,8). Detrás de ella quedan Teresa Rodríguez (65,3%), Antonio Maíllo (60%), Juanma Moreno (56,3%) y Juan Marín (39,8%).

En la valoración de la gestión del Gobierno de la comunidad, el 38,5% piensa que está siendo bastante malo, mientras que el 20% lo valora como bastante bueno. El 23% cree que no es ni bueno ni malo y un 15,3% de los granadinos lo cataloga como muy malo. Sólo el 0,8% estima que éste está siendo muy bueno. Sobre el grado de cumplimiento del acuerdo de investidura entre PSOE y C's, el 46,3% de los granadinos cree que se está ejecutando poco o nada.

Acerca de la situación política actual, el 46,8% de los encuestados, casi la mitad, piensa que la situación actual de la política en Andalucía es mala. El 19% considera que ésta es muy mala y sólo el 32,3% de los preguntados estima que ésta sea buena o muy buena. En el caso de la situación política nacional, el 69,8% de los granadinos cree que ésta es mala o muy mala.

En la percepción de la situación económica personal o familiar, más de uno de cada dos preguntados considera que ésta es buena, el 54,5%. El 19,5% cree que se encuentra en una situación regular (19,5%) y el 20,3% estima que es mala. Acerca de las expectativas en los próximos seis meses, el 69,5% de los granadinos percibe que no habrá especiales variaciones y seguirá igual.