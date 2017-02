«Lo único que sentí fue el impacto del coche; volé cinco o seis metros»

Eran las 8:30 horas de una mañana de abril de 2016. Manuel Peña circulaba con su bici por la carretera de Camaura en dirección hacia Armilla. Había quedado con los amigos donde costumbre, en la puerta de Base Aérea, para hacer una ruta metropolitana. Transitaba por una zona llana. No había problemas de visibilidad. Iba con tiempo. Pero el destino, que no está escrito, quiso que aquella jornada se convirtiera en un día casi trágico para Manuel y su familia. «Un coche me embistió por detrás; lo único que sentí fue el impacto y que volé cinco o seis metros». Una secuencia que aún sigue muy presente en los recuerdos de Manuel, de 46 años, un apasionado del ciclismo que estuvo a un paso de competir de forma profesional.

«Me quedé aturdido, no podía levantarme», dice Manuel, quien añade que, al quedar en el centro de la calzada, el tráfico quedó interrumpido. «Llamaron al servicio de emergencias; acudió la Policía Local, que se quedó realizando el atestado, y el personal sanitario, que me trasladó en ambulancia hasta Traumatología», relata Manuel. «Pude contarlo». Le diagnosticaron rectificación cervical y heridas en todo el cuerpo. Lo primero que hizo fue llamar a Pepi, su esposa. «Quería hacerlo yo para tranquilizarla y evitar la alarma».

Convalecencia

Después vino la convalecencia, los dolores, los mareos, las sesiones de fisioterapia y el collarín. Un mes después recibió el alta laboral. Tres meses después 'la cabra tiró al monte' y volvió a pedalear. «Siempre te quedan secuelas; lo tengo metido en la cabeza», resume Manuel, quien aclara que nunca tuvo contacto con el conductor. «Los seguros se entendieron; su culpa quedó clara desde el primer momento». Manuel no tiene duda: «El dinero que recibí no compensa lo que sufrí».

Un testimonio de alguien que volvió a nacer. Un testimonio que también puede contribuir a que exista una mayor sensibilización, pero sobre todo un mayor respeto hacia los ciclistas. «Los coches no esperan, quieren pasarnos como sea y no respetan el metro y medio de distancia de seguridad que, según la normativa, debe haber obligatoriamente entre ellos y nosotros», explica Manuel. «En la rotondas sólo tienen que esperar cinco segundos y al final terminan cruzándose; he vivido muchas situaciones así». Bajo su punto de vista, hace falta más educación vial y ponerse en la piel de los que van a lomos de la bici, pero también aboga por un endurecimiento de las sanciones.