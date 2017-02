Ciclistas identifican 310 kilómetros en la provincia con alto riesgo de siniestralidad

Se llamaba Crisóntomo. Tenía 65 años. Murió el pasado 6 de diciembre tras golpearse con una furgoneta de reparto que estaba estacionada en el arcén. Sucedió en Alhendín, en la travesía de la antigua nacional 323. Crisóntomo, vecino de Santa Fe, es el último ciclista que ha fallecido en la provincia este 2016. Y así constará en la memoria sobre siniestralidad que elabora la Dirección General de Tráfico y que, año tras año, evidencia que salir con la bici por carretera se ha convertido en una actividad de alto riesgo. El último ejercicio completo contabilizado por la DGT es 2015. Según los datos recopilados por la Jefatura Provincial de Tráfico, ese año perdieron la vida dos aficionados a la bicicleta en la red viaria de Granada. También se contabilizaron 11 heridos que, debido a la gravedad del percance, requirieron ingreso en un centro hospitalario. Y por último 53 que no precisaron hospitalización. Una cifra, esta última, que no recoge el treinta por ciento de incidentes que también se saldaron con algún lesionado, pero que no figuran en las estadísticas oficiales porque no intervinieron agentes de la Guardia Civil o la Policía Local.

Las carreteras más peligrosas Zona Norte A-326 de Castril hasta Huéscar, tráfico local rápido y poco habituado a la presencia de ciclistas. Guadix y Comarca GR-5104, desde Guadix hacia La Calahorra, tráfico local rápido y poco habituado a la presencia de ciclistas. Área Metropolitana y Montes Orientales N-432, desde Granada hasta Puerto Lope, tráfico muy denso, carretera nacional de máxima afluencia. No se respetan los 1,5 metros. A-336, desde Zujaira hasta Íllora, inexistencia de arcenes, piso nefasto sobre todo en la parte más a la derecha de la plataforma, tráfico local muy rápido, no se respetan los 1,5 metros. GR-3423, de Deifontes a Iznalloz, piso muy levantado, el arreglo de esta carretera siempre ha sido una reivindicación histórica de los ciclistas. A-4026, desde Granada en todo su trazado de la Carretera de la Sierra. Tramo muy peligroso a su paso por la localidad de Cenes de la Vega, aparcamientos en batería (los vehículos aparcados de cara al iniciar la marcha irrumpen en mitad de la calzada, lo cual dificulta advertir la presencia de ciclistas y demás usuarios de la vía). Es un tramo muy utilizado por ciclistas ya que da acceso a itinerarios muy frecuentados como la Peza, Güéjar Sierra o la ascensión a Sierra Nevada A-385 de Otura a la Malaha y su conexión hacia las Ventas de Huelma por A-338. Es habitual la presencia de camiones, tráfico local muy rápido y no se respetan los 1,5 metros de seguridad. El Valle N-323A desde Armilla hasta Béznar. Máxima afluencia de ciclistas, sobre todo los fines de semana. Es una carretera donde se han producido fallecimientos por atropellos. Alpujarra A-348 desde Puente Tablate (Béznar) hasta Trevélez, por su conexión de la A-4132. Tráfico distraído. No se respetan los 1,5 metros. Costa N-340 en todo su trayecto por la provincia de Granada, por afluencia de ciclistas y tráfico irrespetuoso.

Los servicios jurídicos de la Asociación Vida al Ciclista, en colaboración con clubes y expertos, han realizado un informe sobre los tramos más peligrosos para circular al pedal en función del número de accidentes y en función también de la experiencia de los propios ciclistas. No estamos hablando de cuatro ni cinco personas. Se estima que un fin de semana unos cinco mil granadinos se enfundan su culotte y su maillot para montarse en la bici y practicar un deporte que la mayoría vive con verdadera pasión. Sumando cada uno de estos trechos, detallados en el mapa que ilustra este artículo, estamos hablando de un total de 310 kilómetros. El itinerario con más riesgo de la zona norte es el comprendido entre Castril y Huéscar. En la comarca de Guadix, la famosa vuelta al Marquesado. En el Área Metropolitana de Granada se localizan cinco. Entre ellos, la Carretera de la Sierra y sus derivaciones hacia La Peza y Güéjar Sierra. En el Valle de Lecrín aparece la antigua N-323, donde se produjo precisamente el último óbito. El mapa se completa con la A-348, el eje de comunicaciones fundamental de la Alpujarra -desde el puente de Tablate hasta Trevélez-. Y por último, los 67 kilómetros de la N-340, que bordean la costa de Granada.

Constantino Mota, letrado experto en este tipo de siniestralidad y miembro de la Asociación Vida al Ciclista, comenta que en la totalidad de los casos asistidos por su despacho el año pasado se demostró que «la responsabilidad era de los conductores de los automóviles». Según Mota, también ciclista, «no nos consideran como uno de los ocupantes de la vía, con los mismos derechos que ellos, sino como unos estorbos, como algo que sobra». Lamenta que no se respeten los 1,5 metros en las maniobras de adelantamiento fuera de poblado o la 'distancia lateral mínima suficiente' dentro de los cascos urbanos, como dice el reglamento. Y es que se identifican dos tipos de usuarios básicos, los deportistas y los que se mueven en dos ruedas dentro de los pueblos y ciudades. «Normalmente -dice Mota- los primeros tienen una mayor habilidad para prever situaciones conflictivas».

Colisiones

Respecto a los tipos de colisiones, los más frecuentes son los alcances por la parte trasera, aunque también son habituales las embestidas o choques perpendiculares motivados porque los autos no maniobran correctamente en las rotondas o porque no respetan las indicaciones de stop o de ceda el paso, explica Constantino Mota, quien también considera que hay aspectos que mejorar desde la perspectiva de quien va al manillar. Por lo pronto, bajo su punto de vista, la tenencia de un carnet como el resto de vehículos, «ya que hoy día no hay que acreditar ningún tipo de autorización administrativa». Además de la obligatoriedad del casco en carreteras interurbanas, hay una serie de normas que, bajo su punto de vista, se basan en el sentido común. Una de ellas, que la vestimenta sea de colores llamativos y que faciliten la visibilidad. El material reflectante y los dispositivos lumínicos sí tienen que llevarse siempre en horario nocturno. Además, para las circulaciones en grupo, con más de cincuenta ciclistas, lo preceptivo es informar de ello a Tráfico y que detrás vaya un coche para advertir de la presencia del pelotón -la formación en paralelo sí está permitida siempre que no se superen las dos filas-.

Constantino Mota considera que se impone el desarrollo de campañas de formación vial en las autoescuelas y también para los que tienen que renovar el permiso. En ambos casos, poniendo el foco en la seguridad de los ciclistas. La Asociación también reclama un mejor mantenimiento de aquellas rutas en las que se registra una mayor afluencia de personas en bici, «colocando además una señalética específica». Otra de las peticiones es el endurecimiento de las sanciones.