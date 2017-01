Un vecino inicia una campaña "para salvar el cine de Motril"

Cuando el viernes reventó la noticia, las redes sociales se convirtieron en un auténtico hervidero de quejas y mensajes de apoyo hacia Motril Cinema, la empresa que desde el pasado verano gestionaba el Centro de Desarrollo Turístico como sala de cine y que ayer dio su última sesión.

La empresa anunció el viernes que el Ayuntamiento decidió "no renovarles el contrato", mientras el Consistorio achacó el cese del servicio a que la propia empresa no se había presentado al concurso público para renovar la concesión. En el mismo comunicado, anunciaron que en poco tiempo volverían a sacar el pliego para que otra empresa retomase la actividad. Desde entonces y al no quedar claro el motivo del cierre, el perfil de Facebook de Motril Cinema se ha llenado de mensajes de apoyo que, tras su marcha, deja sin cine a la localidad, que cuenta con 60.000 habitantes.

Ahora, un vecino ha iniciado una campaña de apoyo en la plataforma 'Change.org', donde solicita firmas "para salvar el cine de Motril". La petición necesita un total de 1.000 firmas para salir adelante y ser entregada a la alcaldesa de la localidad, Flor Almón.