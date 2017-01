Condenado a pagar 2.700 euros por «abandonar a su suerte» a una vaca en Sierra Nevada

Un ganadero de Sierra Nevada, dueño de una explotación en el paraje de Los Borreguiles de Dílar, tendrá que pagar una multa de 2.700 euros por la muerte de una sus vacas al dejarla «abandonada a su suerte», una conducta que está considerada delito. El animal acabó falleciendo en la zona del Barranco de las Víboras, por donde discurre la carretera A-395, con el riesgo que se generó «por la invasión descontrolada de la vía».

IDEAL ha tenido acceso a la sentencia dictada por el órgano que enjuició el caso, el Juzgado de lo Penal 1 de la capital, que ha condenado al ganadero como autor de un delito de abandono animal a una multa de seis meses con una cuota diaria de 15 euros (los 2.700 euros). Además, le ha impuesto un año de inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales o para la tenencia de todo tipo de animales.

La resolución, fechada el 17 de enero y que puede ser recurrida ante la Audiencia de Granada, considera probado que el acusado, propietario de la explotación a la que pertenecía la res, la dejó abandonada a su suerte, muriendo «por el estado de deterioro no controlado en que se hallaba».

Los hechos se remontan al 7 de junio de 2016 y, para el juez de Penal 1, Manuel Piñar, tienen un claro alcance penal. «No hacen falta muchos argumentos para demostrar que todos estos datos apuntan en la misma dirección, y es que el acusado posee a su ganadería de forma descuidada y en estado de permanente abandono, sin controlar en cada momento, ni siquiera de forma periódica dónde se halla cada animal o cuál es su estado», señala.

La defensa del acusado había solicitado su libre absolución, mientras que la fiscalía pedía 12 meses de prisión por un delito de maltrato animal, si bien planteaba una segunda opción. Esta era que se le impusiera una multa por abandono animal, ilícito que finalmente ha sido apreciado. El ganadero tendrá que hacer frente asimismo a las costas del proceso.

El juez Manuel Piñar concluye que el acusado posee su ganadería «de forma descuidada»

«Dejó a la vaca abandonada en una zona próxima a un carretera bastante transitada, como es la de Sierra Nevada», destaca el fallo, que enfatiza que «el peligro para su vida o integridad no era abstracto sino muy concreto». Prueba de ello es que un testigo declaró en la vista que el animal estaba en medio de la calzada y estuvo a punto de ser atropellado por un vehículo, «con el consiguiente peligro, no solo para los ocupantes, que estuvieron a punto de sufrir un grave accidente, sino también para la vaca». La res estuvo toda la noche en aquella zona, según ese mismo testigo, que afirmó que «al día siguiente estaba aún allí, enferma». El animal no se sostenía en pie y se tambaleaba de un lado a otro. Ello indica que «estaba abandonado a su suerte y no se trataba de un extravío». También rechaza el juez que se escapase del lugar de custodia o del control del ganadero. «Allí estuvo hasta morir y por el lugar no apareció el vaquero en ningún momento».

El lugar donde fue encontrada la ternera sin vida está a unos 10 kilómetros de la explotación del acusado, que dijo durante la vista que también aprovechaba los pastos comunales de Sierra Nevada, un extremo sobre el que «no aportó -apunta el juez- dato alguno ni documento que lo acredite». La «elevada» distancia a la que apareció el animal y las características de la explotación (una zona de alta montaña sin instalación o corral de ganado adecuado para proteger a un animal, darle comida o suministrarle asistencia veterinaria) han sido tenidas en cuenta para afianzar la tesis del abandono.

El acusado manifestó en el juicio que la vaca no estaba enferma ni murió por enfermedad, accidente de tráfico o desnutrición, sino que seguramente pereció porque se despeñó. Sobre este aspecto, el juzgador deja en su segundo plano la causa de la muerte y recuerda que, desde enero de 2016, el abandono del animal con peligro para su vida o su integridad «ya es delito».

El juzgador pone el acento en que las reses del acusado pueden irrumpir en la carretera y resultar atropelladas, morir de inanición o despeñarse por un precipicio, «y ni llegaría a enterarse, porque según se deduce de las actuaciones, ha dejado a los animales en plena libertad, como si se tratase de animales salvajes».

En este contexto, la sentencia hace referencia a un «extenso informe» de la Junta de Andalucía que recoge otros «incidentes» relacionados con el ganado del acusado, del que se desprende que este caso no ha sido aislado, «sino que había hecho de ello una práctica generalizada en los últimos años esparciendo vacas por toda Sierra Nevada sin control y sin cuido». Hasta «medio centenar de denuncias y actuaciones» se habrían recibido desde 2006, tanto por daños de las vacas a la agricultura, a las instalaciones de la zona o por accidentes de tráfico. El ganadero, no obstante, carecía de antecedentes penales.