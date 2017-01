Buena cocina y buen trato desde 1970

El ‘Restaurante Teide’ de Bubión es uno de los más interesantes y genuinos de la zona por que posee personalidad propia y apuesta siempre por la cocina tradicional elaborada con los mejores productos de la comarca de la Alpujarra. Julio Pérez López y su esposa Encarnación Carrión Delgado (ya fallecidos) lo abrieron al público el día 15 de agosto de 1970. Este establecimiento se encuentra situado junto a la carretera y ha sido reformado varias veces. El servicio es muy bueno y amable. Bubión se encuentra situado en el corazón del Barranco de Poqueira, entre los municipios de Pampaneira y Capileira.

Tras jubilarse sus dueños se hizo cargo uno de sus ocho hijos, Francisco Pérez Carrión (ya fallecido) y su esposa, nacida en Órgiva, Dolores Manrique López. Desde los años ochenta del pasado siglo Dolores sigue siendo la jefa de cocina, y uno de sus hijos, Antonio Julio, el responsable del comedor, el bar y la preciosa terraza salpicada de cerezos.

Según Antonio Julio "a mi me contó y me dejó escrito mi abuelo Julio que su padre, mi bisabuelo y mi bisabuela, Julio Pérez Robles y Dolores López Moreno, respectivamente, construyeron un edificio en Bubión que dedicaron a la hostelería allá por el año 1936 y que estuvo abierto hasta 1937 por que debido a la Guerra Civil se vieron obligados a cerrar el establecimiento por que se lo requisaron e intervinieron para ubicar en él la comandancia del ejército nacional. Mis tatarabuelos se adelantaron a los tiempos y apostaron por el turismo cuando la Alpujarra no era muy conocida ni visitada", indicó.

También, me dijo mi abuelo que "su padre con anterioridad había marchado sobre los años 1928 o 1929, a América, a la provincia de Mendoza (Argentina) para buscar trabajo y poder prosperar. De regreso a España se hospedó en un hotel de Tenerife que se llamaba ‘Teide’, y en recuerdo y memoria de aquel hotel, construyeron en Bubión el edificio para dedicarlo a la hostelería y ambos tuvieron la ideal de inscribirlo con el nombre de ‘Hotel Teide’. Y para seguir con el nombre y la tradición, a nuestro restaurante lo bautizaron también mis abuelos con el mismo nombre del hotel de sus padres", manifestó.

En el ‘Restaurante Teide’ se elaboran, entre otros, los platos más tradicionales de la Alpujarra, recetas hechas con productos de la tierra y que han pasado de generación en generación como parte de su cultura y patrimonio. En este célebre establecimiento, que cierra los martes, se pueden degustar choto al ajillo, pierna de cordero al horno, migas de sémola de trigo acompañadas con engañifa, el plato alpujarreño… También, en este local con maravillosas vistas y chimeneas, se pueden degustar tres variedades de ensaladas y postres de la casa y, como no, el buen jamón y los embutidos de la zona.

Por el ‘Restaurante Teide’ han pasado muchísimos famosos: Felipe González, Nacho Cano y Penélope Cruz, Enrique Morente, Julio Anguita, Carmen Chacón, Javier Valenzuela, Jorge Martínez… En el ‘Restaurante Teide’ se encuentra uno con profesionales, lo auténtico y con una de las cocinas más originales y variadas de la Alpujarra. Algunos de sus platos poseen una gran tradición campestre. Sus caldos son estupendos y de buen paladar.