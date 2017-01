"El concejal va a invitar a mi empresa. Te voy informando, no te preocupes que va a salir todo bien"

El PP de Las Gabias ha denunciado este miércoles el supuesto amaño de un contrato de cerca de 50.000 euros para el suministro de material deportivo por parte de un concejal del actual equipo de Gobierno de Las Gabias y la empresa que finalmente resultó adjudicataria del citado contrato.

La concejala del PP en el Consistorio gabirro Merinda Sádaba ha expuesto que se llevará una moción al pleno del próximo lunes para que se inicie una comisión de investigación que esclarezca si realmente han existido irregularidades en este contrato, adjudicado a la empresa Bodytone. El PP, que ha tenido acceso a un audio en el que se escucha hablar a una representante de la empresa con -teóricamente- un técnico municipal, se basa en las afirmaciones que se realizan en dicho documento sonoro para sospechar que han existido irregularidades en la adjudicación de este contrato, aprobada el pasado 7 de diciembre de 2016 en la Junta de Gobierno Local de Las Gabias.

El citado audio dice, textualmente, lo siguiente: "José (...). Sí, hablando con el concejal me ha dicho que me va a invitar a mi empresa, a otras dos empresas que les dije yo que eran de Bodytone (...) que esas no hay problema y otra empresa que es de Granada que yo no conozco, pero sé que van a perder porque no hacen plan de mejora, ni plan renove, ni nada (...). Me ha dicho que mañana me mandarán la invitación y todo. (...) ¿Te voy informando, vale? (...). No te preocupes que va a salir todo bien y ya le he dicho a tu concejal que como él quiere tener todo para la primera semana de diciembre, para la semana última de noviembre reservo el camión, ¿vale? Lo único, que pidas a quien sea que por email, por favor, me mande el plan de descarga (...)".

El PP ha afirmado que este expediente, que se inició el 3 de noviembre del pasado año, dispone de "evidencias de que durante el proceso de contratación se hubieran podido cometer algunas irregularidades para beneficiar a la empresa adjudicataria. El expediente tiene muchos capítulos de Master Chef".

"Estamos hablando de un escándalo en la contratación. Se pone de manifiesto como presuntamente se mantienen conversaciones con un concejal y se narran qué tipo de negociaciones se llevaron a cabo. Es un procedimiento que luego se eleva a la Junta de Gobierno Local y queremos saber qué conocimiento tiene la alcaldesa del PSOE de esto", ha señalado Sábada.

Los populares confían en que esta moción salga adelante, dado que el PSOE no cuenta con mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Las Gabias. "Entendemos que toda esta conversación obedece a un amaño para beneficiar a esta empresa, que es un escándalo más del PSOE en la provincia de Granada, como el caso de audioguías de la Alhambra".