Carreras de cintas a lo grande

La interesante y hermosa localidad alpujarreña de Yátor, perteneciente desde hace 45 años al municipio de Cádiar, ha celebrado durante tres intensos días sus fiestas patronales en honor a San Sebastián. En su fantástica carrera de cintas a caballo han participado 48 jinetes de Adra, Balanegra, Balerma, Matagorda, Almerimar, El Ejido, Las Norias, Los Baños de Guardias Viejas, Mairena y Ugíjar. Muchas personas de la Alpujarra y de otras zonas acudieron a este evento.

Uno de los vecinos de Yátor, Francisco Ortiz de Toro, que trabaja conduciendo una ambulancia del Centro de Salud de Ugíjar, manifestó que “antiguamente en Yátor existían muchísimos mulos y asnos. En mi casa, por ejemplo, había cuatro bestias, pero ahora existe en Yátor un solo caballo. Y como me encantan los caballos y las carreras de cintas me hice hace unos años mayordomo perpetuo de las fiestas en honor a San Sebastián para poder organizar cada año una gran carrera de cintas a caballo con jinetes de otras zonas de la Alpujarra y de la provincia de Almería”, explicó.

Ortiz de Toro también señaló que “hace unos años comenzamos a celebrar las carreras de cintas con tan solo siete jinetes, pero luego la cosa se acrecentó y ya en las fiestas de este año 2017 han participado 48 jinetes de muchos lugares de Almería y Granada. Todos los jinetes vienen a Yátor de balde y los mayordomos de las fiestas se encargan de atenderlos muy bien ofreciéndole comida y bebida gratis para recompensarlos de alguna manera. Las bestias llegan a Ugíjar en plataformas tiradas por vehículos y desde este municipio vienen andando durante unos siete kilómetros hasta Yátor, trayecto que dura una hora y media. Las 30 cintas de colores para las carreras las prepara con mucho primor y esmero durante tres semanas una vecina de Yátor, Loli Pons Padilla”.

Otro excelente jinete de Guardias Viejas y con raíces en Picena, Juan Miguel Villegas, apuntó que nunca falta a la cita. “Desde que se puso en marcha la recuperación de las carreras de cintas en Yátor, hace seis años, acudo a participar y siempre gano la competición consiguiendo 6 y siete cintas al trote con uno de mis caballos. Este año me he acercado a competir con una gran yegua llamada ‘Triana’. Yo trabajo en la agricultura y en el tema de los caballos y los carruajes por que me encantan estos animales”, reconoce este jinete.

Los mayordomos

Los mayordomos de las fiestas de San Sebastián de este año han sido: Anselmo García Cano, Eduardo García Cano, Esteban García Alonso, José Ortiz de Toro y Francisco Ortiz de Toro. El precioso pregón festivo ha corrido a cargo del joven, Alberto Vela de Toro, hijo de un entrañable e ilustre médico que desde hace años ya no se encuentra entre nosotros. El alcalde de Cádiar, José Javier Martín Cañizares y el alcalde pedáneo de Yátor, José Ortiz de Toro, acompañados por los párrocos, Carlos Fernández Peñafiel y Tommaso-Bernetti-Evangelista, presidieron las procesiones.

Las reinas infantiles de estas fiestas han sido: Andrea Ortega Cara, Andrea Vela García, Gabriela Vela García, Aroa Mora García, y el rey, Santiago García. La reina de las fiestas ha sido Laura García Mellado y sus damas de honor, Raquel Sánchez Alonso y Alba Jiménez Soto.

El programa de actos ha contemplado con un campeonato local de rondas, encendido del alumbrado público, concurso culinario, bailes amenizados por ‘El DJ’ y la ‘Orquesta Ilusiones’, la ‘Charanga Fusión Fiestera’, el ‘Dúo Eureka’ y la ‘Orquesta Mediterráneo’. También hubo almuerzos gratuitos, dianas, conciertos, castillo hinchable, fuegos artificiales a cargo de la gran ‘Pirotecnia Alpujarreña Nuestra Señora del Martirio’ S. C. A., de Ugíjar…

“En Yátor existen empadronadas algo más de un centenar de personas, pero los residentes no llegan a ochenta”, según el alcalde. Yátor es famoso por muchas cosas, entre ellas su ‘Fábrica de Aceite Nuestra Señora del Pilar’, del celebre Eduardo Alonso García. Una excelente mujer, Dolores Padilla Ortiz, residente en Cataluña, le ha dedicado a San Sebastián una bonita poesía. Uno de los hijos del Miguel ‘El Dulcero’ puso un año más su puestecillo de dulces, turrones y frutas confitadas. Los dos bares de Yátor han estado abarrotados de gente durante estas fiestas.

"Yo soy yatera"

Dolores Padilla Ortiz, nacida en Yátor el 7 de agosto de 1946, manifestó su amor por su pueblo: “yo soy yatera. Estoy en Yátor bautizada y aquí hice también la primera comunión. Y por motivos de trabajo tuve que emigrar para buscarme la vida en Gerona. He acudido a las fiestas de mi pueblo porque me encantan. Me gustaría que le dieran un homenaje a mi primo Francisco Portí Padilla, soltero de 80 años de edad, enfermero y residente en Cataluña. Él se lo merece porque ha aportado el dinero para poder adquirir todos los bancos de la iglesia y para pintarla. También mi primo Francisco se ha encargado de poner el suelo nuevo y pintar la ermita consagrada a San Sebastián, porque es muy religioso y quiere mucho al pueblo que le vio nacer, crecer y marcharse para poder trabajar. A mi prima Loreto y a una servidora nos encantaría que el Ayuntamiento de Cádiar le dedicara una calle y un homenajes a Francisco por que se lo merece”, reivindicaron.