Encierro en el Ayuntamiento de Iznalloz por los cortes de luz

La plataforma 'Sin luz en nuestro hogar' iniciara hoy un encierro en el Ayuntamiento de Iznalloz para protestar por los "cortes diarios" que sufren en el suministro eléctrico desde hace cuatro meses. Así lo ha adelantado uno de los portavoces de este colectivo, Jairo Hernández, quien ha asegurado que en principio mantendrán la protesta hasta que Endesa no ponga soluciones de finitivas encima de la mesa. Y es que los vecinos ya han colmado su paciencia. Están sin luz desde ayer a las 19:30 horas, coincidiendo con la ola de frío polar que ha dejado temperaturas por debajo de los cero grados en la provincia de Granada.

Según Jairo Hernández, hay un centenar de familias afectadas en la zona del casco antiguo, fundamentalmente en la plaza de iglesia y el barrio de la Peña. "No tienen ninguna fuente de calor; subsisten con mantas", comenta. La Plataforma comenta que no vale la excusa de que el sistema se viene abajo por los enganches ilegales en la Norte de Granada en las plantaciones de marihuana. "Aquí no se ha realizado ninguna inversión en los últimos treinta años; donde antes había una chimenea ahora hay una bomba de calor", explica Jairo Hernández. "No hay infraestructura para dar respuestas a esta mayor demanda", añade.