La Alpujarra alta, cubierta de nieve y con las carreteras abiertas

La mayoría de los pueblos de la Alpujarra alta: Cáñar, Soportújar, Pampaneira, Bubión, Capileira, Pitres, Mecina, Fondales, Capilerilla, Ferreirola, Atalbéitar, Mecinilla, Pórtugos, Busquistar, Trevélez, Juviles, Laroles, Mairena, Bérchules… amanecieron este jueves cubiertos de nieve. También la Sierra de la Contraviesa y las altas cumbres de la Sierra de Lújar amanecieron con un blanco manto. Maquinas quitanieves operaron en las carreteras afectadas para hacer frente a las nevadas y heladas. Las carreteras estuvieron abiertas. Muchas personas de otros lugares se acercaron este jueves para contemplar la zona nevada de la Alpujarra, fotografiarla y de camino degustar los platos típicos y calentitos en los restaurantes.

Algunos ancianos de Busquistar indicaron que "antiguamente nevaba muchísimo durante el invierno en esta zona. Lo de ahora no es nada comparado con las nevadas de antes. Aquello era tremendo. Nevaba tanto y durante tantos días que a veces había que salir por el terrao (tejado plano) para desatascar la puerta de entrada y la calle. Había nieva a montones. También, teníamos que limpiar el terrao para que no se hundiera. En esos días, como es lógico, no acudíamos al campo con nuestros animales para realizar algunas faenas y nos entreteníamos en arreglar las cuadras, hacer sogas con esparto, remendar los serones y aparejos de las bestias… y cuando llegaba la noche nos reuníamos varios vecinos en torno a la chimenea para calentarnos, tomar unos vinos y unas tapas de la matanza del cerdo y charlar de nuestras cosas".