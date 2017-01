Un posible 'stradivarius' entre escombros

Emilia recuerda cómo su padre, Manuel Durán, le contaba que en la casa situada en la localidad de Padul, donde vivieron durante varias generaciones los Durán, se escondía una alacena con instrumentos musicales y escopetas. Según esta paduleña, residente en Toledo desde hace seis décadas, su abuelo escondió estas piezas en el inicio de la guerra. El motivo por el que se ocultaron es desconocido, pero unos 80 años después, en lo que ahora son escombros, se ha encontrado uno de esos 'tesoros', un violín. El instrumento ha aparecido debido a que el actual propietario del inmueble derribó el edificio. En un hueco de una pared, en la segunda planta, hace unas semanas, se halló este violín dentro del cual se puede leer la siguiente inscripción: «Antonio Stradivarius Cremonensi/ Sociebat anno 1715». Junto al texto, en el mismo sello aparece una cruz, símbolo del famoso lutier italiano.

El trabajador que lo encontró se lo dio a Antonio, propietario de la vivienda. «Parecía como de juguete porque no pesaba nada y estaba deteriorado», confiesa este dentista. Entre los cascotes, también apareció el mástil de una guitarra.

Antonio se ha estado informando acerca de los violines stradivarius. Primero en Internet, y ha encontrado que, de ser auténtico, el violín podría llegar a costar unos 15 millones de euros. Pero todo apunta a que no lo sea, según el primer lutier que lo ha ojeado, Daniel Gil de Avalle, que tiene un taller en el Realejo de Granada desde hace más de 30 años. Es especialista en guitarra romántica española y asegura que no puede dar una opinión realmente experta acerca de la autenticidad y antigüedad del instrumento, pero en un primer análisis ocular piensa que tiene más probabilidades de ser una imitación. Asegura que no son más que conjeturas, porque hacer un análisis profesional de este tipo de instrumentos requiere a un experto especializado en violines italianos del siglo XVII y XVIII, además de tiempo y mucho dinero. Daniel afirma que una prueba para conocer la madera, la procedencia del árbol utilizado, edad y otro gran número detalles puede llegar a costar entre 1.500 y 7.000 libras, y menciona las libras, porque según este lutier, es en Inglaterra donde están los mejores expertos.

Historia -1950. Ola de apariciones de violines stradivarius. Según diferentes noticias publicadas en Ideal durante este año se encontraron varios instrumentos con la firma del lutier de Cremona. Tres de estos violines se hallaron en Baza y según la etiqueta estaban datados en 1715, 1721 y 1729. También se encuentra otro violín en Padul, en cuyo sello se menciona el año 1721. En Motril hayan otro posible stradivarius en el que no se indica el año de fabricación aunque sí el nombre. -1967. En Almuñécar se encuentra otro supuesto stradivarius que llega a manos de Andrés Segovia. El músico envía el violín a un especialista para que date la pieza y valore su autenticidad. -1975. Aparece otro violín en Purchil.

Por otra parte, Daniel cuenta que es rara la semana que no le llega un 'stradivarius'. Desde mediados del siglo XVIII se han fabricado miles de falsificaciones y copias en talleres de Europa central y del este.

No obstante, este artesano granadino ha recomendado a Antonio que busque a un experto que lo examine porque el tamaño y el peso coinciden con los de los originales. Por eso, el paduleño contactó con dos talleres de Madrid. En uno de ellos le invitaron a llevar el violín a que lo analizase, Giorgio Grisales, un lutier italiano cuya empresa está en Cremona, la ciudad Stradivarius tuvo su taller entre el siglo XVII y XVIII. Al segundo lutier de Madrid le bastó ver las fotografías del violín para determinar que no era un auténtico.

El rumor llega a Toledo

Mientras tanto, en Padul el rumor sobre el 'stradivarius' ha corrido como la pólvora e incluso se ha llegado a decir que el propietario de la vivienda donde ha aparecido ha cobrado ya varios millones de euros. Estas habladurías han llegado hasta Toledo, donde vive la antigua propietaria del inmueble, Emilia Durán. Según esta señora, si Antonio le hubiera dicho que iba a derribar la vivienda, le hubiera advertido de la existencia de la alacena. «Mi padre nos contaba, que en la pared antes de la guerra o durante la guerra, hicieron una alacena y guardaron instrumentos musicales pero siempre lo decía en plural, instrumentos musicales y escopetas», insiste Emilia.

Los Durán eran una familia propietaria de «una gran casa y muchas tierras» a principios del siglo XX. Su bisabuelo vivía de lo que le aportaba la tierra, pero en la familia según afirma Emilia, hubo un juez de paz de Sevilla, notarios y músicos. Asimismo, reitera que es posible que haya más instrumentos y escopetas escondidas en la mitad del inmueble que ella conserva.

Emilia afirma que al ver la foto que Antonio le envió se conmovió. «El corazón me ha hecho una cosa muy rara, porque reconoce que es tu sangre y se ha movido, así que, siendo de nuestros antepasados, me gustaría recuperarlo», señala.

En Internet se encuentran ofertas de imitaciones de stradivarius que van desde los 400 a los 20.000 euros. El valor de uno auténtico puede oscilar entre los 400.000 a los 15 millones de euros en subasta. Además de la autenticidad del violín, hay muchas dudas por resolver como dónde están los otros instrumentos y armas que el padre de Emilia le contaba que había escondidos, o los motivos que llevaron al padre de Manuel Durán a ocultar estas piezas.

Por eso, Antonio Nievas continúa investigando sobre el origen de este instrumento y de la tradición filarmónica en Padul.