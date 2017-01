Cocinero y pregonero de lujo

Lanjarón se prepara para celebrar sus antiquísimas fiestas patronales en honor a San Sebastián. Desde el próximo lunes (día 16) hasta el viernes (día 19) tendrá lugar la celebración del quinario a las siete de la tarde. También, el día 16 a las seis de la tarde, tendrá lugar la santa misa en la ermita consagrada a San Sebastián y a continuación la procesión de la sagrada imagen desde este lugar hasta la iglesia.

El día 20, a las cinco y media de la tarde, tendrá lugar en la calle Virgen de las Angustias la presentación del libro ‘La Ruta de las Hornacinas y Alborada’, según ha indicado a IDEAl el hermano mayor de la Hermandad de San Sebastián y hombre de bien, José Luis Estévez. A las siete de la tarde se celebrará la eucaristía y a las ocho menos cuarto de la tarde la VI Exaltación a San Sebastián a cargo del propietario del célebre restaurante ‘El Asador de Capileira’ (ubicado en Capileira) y hermano de la Hermandad de San Sebastián y de la Cofradía del Ecce-Homo y Nuestra Señora de la Salud y Esperanza de Lanjarón, José Luis Estévez Jiménez. Después, a las doce de la noche, se comenzará ‘La Alborada’ por las calles del pueblo acompañada de música de cuerda.

El sábado día 21. a las doce del medio día, tendrá lugar la santa misa y a las siete de la tarde comenzará la procesión de la imagen de San Sebastián desde la iglesia a la ermita.

El entrañable y generoso, José Luis Rosillo Jiménez sabe mucho de fogones. Este experto en ricos platos, desde hace unos años regenta el célebre restaurante ‘El Asador’ de Capileira. Su gastronomía está basada en productos naturales y de gran calidad, combinando recetas populares con propuestas innovadoras que ofrecen sabores y sensaciones realmente sorprendentes al paladar. Eso ha hecho que ‘El Asador’ se convierta en uno de los principales referentes de la cocina alpujarreña.

La nobleza de los alimentos de ‘El Asador’, junto con el ingenio y la profesionalidad del lanjaronense José Luis, han hecho una cocina sabrosa e imaginativa, compuesta por maravillosos platos que son el resultado del buen hacer de las cocinas del Barranco de Poqueira, que a lo largo de los siglos supieron sublimar unos alimentos recatados y modestos para elaborar una cultura culinaria sólida, repleta de guisos excelentes.

José Luis aprendió a cocinar los asados como se hacen en Ávila y Segovia, gracias al recordado periodista, poeta, escritor, locutor y cronista del Barranco de Poqueira, Rafael Gómez Montero. “Don Rafael me llevó a su tierra de Ávila para que aprendiera a cocinar otros platos en ‘La Muralla’, ‘El Rastro’ y en otros establecimientos. También, aprendí mucho junto al famoso Juan Maria Azar”, reconoce este maestro de la cocina local, comarcal, provincial y española que cuenta con centenares de clientes muy distinguidos y famosos, entre ellos el propietario del Hotel Restaurante ‘El Ancla’ de Calahonda.

Uno de sus postres lo bautizó José Luis con el nombre de ‘La abuela Mama María’, en honor a su abuela materna ya desaparecida “Este postre lo hacía mi abuela Maria en Lanjarón y se compone de bizcocho calado de ron-miel, chocolate a la taza casero y una crema de natillas. Además, contamos con postres únicos de la casa. También, entre la variada carta tenemos lomo en manteca, plato alpujarreño, migas y nuestra gran especialidad de asados tipo Castilla. Asimismo, entre otras cosas contamos con una finca en Capileira que produce un gran numero de productos alimenticios naturales y ecológicos certificados por la Junta de Andalucía”.

José Luis, a los doce años de edad comenzó a trabajar de ayudante de cocina en la ‘Piscina Castillo’ de Lanjarón. “Después, ingresé en la Escuela de Hostelería, luego me fui a trabajar a los fogones del restaurante de Paco López (Capileira). Después estuve en la Villa Turística de Bubión y El Alcazaba de Busquistar. Hace unos años me puse por mi cuenta en Capileira, en el pueblo de mi mujer y no puedo quejarme, el negocio marcha estupendamente porque ofrezco mucha calidad, buen trato y buen servicio”, reconoce este alpujarreño que parece que no pasan los años por él.

Por último, José Luis Rosillo, han manifestado que “doy las gracias a la Hermandad de San Sebastián de Lanjarón por haberme elegido este año el pregonero de las fiestas patronales. Yo adoro mi pueblo como el que más y las tradiciones y los actos religiosos también. Mientras viva seguiré colaborando con el pueblo que me vio nacer y crecer. Ya estoy preparando el pregón para que le encante a mis amigos, vecinos, visitantes y, como no, a mi mujer e hijos que los adoro, a mi querida madre del alma que es un primor de mujer, a mis formidables hermanos y demás familia”, terminó diciendo.