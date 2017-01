El PP afirma que la ausencia de presupuesto en Diputación "postergará las inversiones a 2018"

El grupo del PP en la Diputación de Granada afirma que el hecho de que aún no se haya aprobado el presupuesto de esta institución para este año "aplazará hasta 2018 las inversiones más importantes a acometer en la provincia".

La portavoz adjunta del grupo popular, Inmaculada Hernández, ha augurado este martes que el presupuesto de 2017 no será efectivo hasta marzo, de modo que las inversiones no se podrán licitar hasta entonces. Con lo que "la obra pública prevista para 2017 y la que no se ejecutó en 2016 se irá al cuarto trimestre de 2017 y se verá hecha en 2018".

Ha reprochado al gobierno provincial encabezado por José Entrena (PSOE) que los presupuestos no se sacaran adelante en diciembre como ha venido ocurriendo y que tampoco haya fecha para el pleno donde deberá abordarse su aprobación.

Según ha agregado, el "incumplimiento" del calendario en la aprobación del presupuesto "ha acarreado" además que los organismos autónomos que dependen de Diputación tampoco tengan la financiación para 2017 en vigor, como ocurre con el Servicio Provincial Tributario, el Cemci o Visogsa.

El PP enmarca esta situación en la "gran parálisis" que a su juicio existe en la institución provincial, donde, según censura Hernández, no se "ejecutan obras ni proyectos previstos y no se están atendiendo las demandas de los pueblos".

La 'popular' ha reprochado en este sentido a Entrena y a la secretaria general del PSOE de Granada, Teresa Jiménez, que hayan puesto la institución "al servicio del PSOE y de cuestiones partidarias y partidistas", dando de este modo la "espalda" a los alcaldes y a los vecinos.