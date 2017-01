«Al menos tenemos un mes de trabajo en el PER»

Se llaman Manolo, Juan José, Ángel, Juan de Dios y David. Albañiles curtidos en 'mil y una obras'. Capaces de levantar una vivienda de los cimientos hasta el tejado. De los que no ocultan que vivieron bien en los años del 'ladrillo' y ahora están pasando fatigas. Ellos, los cinco, conforman la cuadrilla del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) que están arreglado las aceras del Camino del Cementerio de Fuente Vaqueros. Un mes de curro. Ocho horas diarias. Pico y pala. Frío y sudor.

«Sí, periodista, éste es mi primer contrato desde hace un año», comenta Manolo de la Hoz con desazón. «La última vez que llamaron también fue para el PER». Doce meses en blanco. Demasiado tiempo para un oficial de primera altamente cualificado y demasiado tiempo también para un padre de familia con todos sus miembros en paro. Bueno, todos no. «Mi Érika, licenciada en Administración y Finanzas, encontró un empleo como limpiadora en Barcelona», explica Manolo. «Aquí no había nada; estaba desesperada y tomó la decisión de marcharse con su novio, ingeniero informático, a Barcelona, donde ambos se han colocado».

Marcharse. El sino de muchos jóvenes sobradamente preparados, como Érika, y también de muchos mayores sobradamente capacitados, como Manolo. Como Juan de Dios. Como Juan José. Como Ángel. Como David. «Se me ha pasado por la cabeza en varias ocasiones hacer las maletas y emigrar al extranjero, pero yo me pregunto, si no me quieren aquí con 52 años ¿me querrán fuera?», reflexiona Manolo, quien lamenta que las empresas no quieran a los que superan los cincuenta años, aunque estén en perfectas condiciones para subirse al andamio «o a lo que haga falta».

Manolo defiende la importancia del PER. «Nos da trabajo a los que más lo necesitamos, y además hacemos obras que son buenas para el pueblo». A pesar de ello, Manolo considera que quizá sí, que quizá haga falta que parte de la inversión se destinen a la construcción de infraestructuras más orientadas hacia la industria y hacia la creación de empresas. 'Para generar actividad productiva', que dirían los economistas.

Juan de Dios tiene 62 años. Lleva 38 cotizados. «Estoy echando cuentas a ver si ya me puedo jubilar», confiesa. «El problema es que después te quitan un diez por ciento y no tienes para nada». Juan de Dios lleva veinte años en la construcción. Un tercio de su vida. No puede evitar recordar aquel momento trágico en la que una máquina le cortó el dedo anular de la mano izquierda.

A Juan José aún le queda lejos el momento de retirarse. Tiene 58 años y muchas ganas de trabajar. Afronta todo el año con unos trescientos euros mensuales, «que se quedan en nada después de pagar el agua y la luz». Entre lo que saca del PER y la ayuda para los parados de larga duración va tirando. «También de los jornalillos que echo de vez en cuando cogiendo espárragos, ajos o cebollas».

Manolo, Juan José, Ángel, Juan de Dios y David. «Al menos tenemos el PER».