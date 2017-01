«Gracias al PFEA se ha evitado el despoblamiento en gran parte de la provincia»

La Diputación de Granada desempeña un papel clave en la articulación del PFEA y en la aportación de fondos para su desarrollo. La diputada de Empleo, Ana Muñoz, defiende la importancia del programa para fijar la población al territorio.

Habida cuenta de la situación de las arcas municipales, ¿qué representa hoy día el PFEA para los ayuntamientos granadinos?

Representa seguir existiendo. Nuestra provincia está compuesta en gran parte por municipios pequeños con una población de menos de 2.000 habitantes. Así que el PFEA es uno de los programas fundamentales para seguir adelante en dos sentidos: porque complementa el empleo agrario a través de los jornales generados en el municipio mediante la contratación de personas desempleadas y porque dota a estos municipios de infraestructuras básicas, fundamentales para una calidad de vida digna.

Una de las razones que justifican el mantenimiento del PFEA es que fija la población al territorio en el medio rural. ¿Considera que si no fuera por el PFEA, habría ya pueblos agrícolas medio despoblados?

Gracias al PFEA se ha conseguido evitar el despoblamiento en gran parte de nuestra provincia, el éxodo hacia núcleos urbanos más poblados. Hay que tener en cuenta que con el PFEA 2015 se han contratado en la provincia de Granada un total de 15.968 trabajadores. Traducido a jornales, hablamos de casi 200.000.

¿Cuáles son las comarcas donde este programa está teniendo un impacto más positivo?

Creo que debemos de hablar de un gran beneficio global a la provincia de Granada. Otro dato que demuestra la importancia del PFEA es que la ejecución en 2017 del PFEA 2016 va a suponer una inversión en toda la provincia de más de 32 millones de euros. Sin duda, una de las inyecciones económicas más importantes para Granada.

Los detractores del PFEA dicen que es un sistema que premia la subsidiación en detrimento del fomento de la actividad productiva. Y esgrimen datos de renta. ¿Considera que estas críticas están justificadas?

Dudo que haya un programa más transparente y más justo que el PFEA. La gente que critica el PER es porque ni conoce el programa ni conoce nuestra tierra. La subvención que se recibe se hace mediante convocatoria pública y se asigna cada cantidad en función de una serie de parámetros objetivos: número de subsidiados agrícolas, demandantes agrícolas, afiliados al SEASS, renta per cápita municipal y asignación año anterior. Parámetros objetivos y variados, es decir, que ni mucho menos sólo se tiene en cuenta la renta.

¿Es justo que haya municipios que se queden sin PFEA porque no están al corriente con el Estado? Lo digo por los posibles agravios comparativos respecto a los que sí cumplen.

Es una gran injusticia que la gestión económica de un ayuntamiento influya en los derechos de los parados de ese municipio. En Granada hay tres municipios cuyos desempleados no pueden beneficiarse del PFEA porque por motivos diversos sus ayuntamientos no están al corriente con la Seguridad Social. ¿Qué culpa tienen los parados de esos municipios de las deudas que tenga su ayuntamiento? Sobre todo, es injusto que haya diferencias en la interpretación del decreto que regula el PFEA en cada provincia andaluza. Estas diferentes interpretaciones hacen que haya agravios comparativos entre los parados de Cádiz y los parados de Granada, porque estar al corriente de la Seguridad Social es una condición que no se impone en otras provincias. El PFEA no ayuda a un ayuntamiento, ayuda a los parados de ese municipio, que son los que se ven perjudicados si no se reciben la subvención.

¿Considera que el sistema de selección de los trabajadores que se benefician de esas peonadas es lo suficientemente transparente?

Insisto, el PFEA es uno de los programas más transparentes que conozco. Para poder proceder a la contratación del personal es obligatorio y requisito 'sine qua non' realizarlo a través de una oferta genérica presentada en el Servicio Andaluz de Empleo. Además, en caso de no hacerlo así, se procede automáticamente al reintegro de la cantidad subvencionada, cosa que no beneficia a ninguna de las partes. Es decir, más transparencia imposible