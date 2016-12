Unos 9.000 granadinos se desplazan cada día a pie o en bici desde el Cinturón a la capital

Son las diez de la mañana en Gójar. Como todos los días, Gloria Díaz se sube en su 'Cletilla' para recorrer los quince kilómetros que separan su casa de su trabajo en Granada. Su 'Cletilla'. Su bicicleta de segunda mano con la que ha recorrido ya más de 1.600 kilómetros, calcula a vuela pluma. Como si hubiera viajado hasta París, esa ciudad donde, a buen seguro, querría vivir una licenciada en Bellas Artes como ella. Pedalada a pedalada. «Ya he amortizado los 60 euros que pagué por ella», asegura tras hacer un alto en el camino, en Ogíjares.

Gloria forma parte de ese distinguido club de nueve mil granadinos que tienen la sana costumbre de ir y venir de Granada usando sus piernas como medio para desplazarse, según se desprende del informe que sirve como base del Plan de Movilidad del Área Metropolitana de Granada. Y es que la bici es algo más que un vehículo para personas como Gloria. Es una filosofía de vida.

«La necesito porque hago deporte, porque disfruto con ella dando paseos por el campo y porque me permite desfogar cuando termino mi jornada laboral», asegura Gloria, que se dedica al muralismo artístico. «Sólo la dejo en casa cuando hace mucho frío y cuando está lloviendo», apunta la ciclista de tan sólo veintisiete años, cuyos traslados también están condicionados por la luz: «En invierno tengo que venirme antes porque anochece antes y hay zonas, en parte de la Vega, donde no hay farolas». Gloria pide respeto a los automovilistas, «que a veces pasan a menos de diez centímetros, sobre todo en las horas punta».

Daniel Ramos también forma parte de esos nueve mil habitantes del Área Metropolitana que emplean de forma asidua el 'transporte no motorizado' para los trayectos entre los municipios del Cinturón y Granada. También es un incondicional de la bicicleta, aunque la utiliza cuando el tiempo acompaña, entre abril y octubre. «Lo tengo calculado, tardo media hora desde mi domicilio en Híjar hasta mi puesto de trabajo en la Universidad de Granada», explica Daniel, quien enumera una decena de ventajas de moverse a golpe de pedal. «Entre ellas -asegura- llegar puntual y no tener que buscar aparcamiento en una zona, el Triunfo, donde ya resulta muy difícil encontrar un estacionamiento a las ocho menos cuarto de la mañana». Daniel Ramos subraya también otros beneficios como hacer ejercicio físico, disfrutar del paisaje de la Vega y contribuir a la mejora del medio ambiente.

Completar la red

También reivindica la conveniencia de que se habilite una red viaria que permita completar los itinerarios más transitados, ya que hay muchos con tramos discontinuos. «A mí no me gusta ir por las aceras, aunque esté permitido si tienen al menos tres metros de anchura, y circulo por el asfalto, donde hay conductores que parece que les molestas», lamenta. Bajo su punto de vista, los niveles de sensibilización están mejorando, «pero aún no se ha resuelto la convivencia entre coches y bicicletas».

La cuestión es que el denominado 'transporte no motorizado' tiene un importante potencial de crecimiento en el Área Metropolitana de Granada, donde se contabilizan dieciséis localidades, las que conforman la 'primera corona', que prácticamente colindan con el término de Granada. Desplazamientos inferiores en muchos casos a los nueve kilómetros que, según el Plan Andaluz de la Bicicleta, marcan esa distancia a partir de la cual muchos usuarios no cogen la bicicleta.

En el macrosondeo realizado para la redacción del Plan de Movilidad, donde se preguntó a 3.200 ciudadanos de Granada y el Área Metropolitana sobre sus hábitos de transportes, se obtienen una serie de cifras reveladoras respecto a cuál es la posición de partida. En el ámbito del estudio se computan 21.830 movimientos en bici, de los que 6.128 son entre Granada y poblaciones colindantes -y viceversa-. Una anécdota si tenemos en cuenta que en el Área Metropolitana se producen 1.118.300 viajes diarios. Si se pone el foco en los que se trasladan a pie, los números son bastante más significativos. Estamos hablando de 381.375 -prácticamente una tercera parte-, aunque conviene aclarar que aquí se incluyen tanto los que salen a comprar el periódico al quiosco, por ejemplo, como los que sí hacen caminatas mucho más largas, como las 14.475 que se registran entre Granada y los pueblos de su entorno -y al revés-. El objetivo final del Plan es que estos porcentajes suban y que, en cambio, desciendan los referidos a autos particulares.

En este sentido, se considera que uno de los grandes hitos será la puesta en servicio del Metropolitano, que 'quitará' 8.000 turismos de una Circunvalación por la que pasan un promedio de 128.205 cada día, una intensidad que ocasiona colapsos prácticamente a cualquier hora y que contribuye a que la calidad del aire de Granada sea de las peores de España