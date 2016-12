La Diputación aprueba unánime luchar contra la exclusión financiera de los pueblos

Las administraciones públicas distan años luz de la situación real de la vida de los usuarios, no sé si una empresa privada puede mantener abierta una sucursal, cuando de todos es sabido que todas las transacciones se hacen ya por internet, si hasta Hacienda ha limitado los pagos en efectivo, ya me diréis cómo se mantiene para efectuar un pago de luz o de agua, de unos cuantos ancianos. Es triste, pero es así, de hecho, en todas las actividades se ha reducido personal, por ejemplo, el gremio de los periodistas han sufrido un duro varapalo, con la prensa digital, los supermercados con los envasados, también han ajustados las plantillas por necesitar menos personal, en fin, que el sector público debe llegar donde lo privado no puede y punto, hacer un ajuste de la grasa que le sobra, que es mucha y muy costosa para los contribuyentes.