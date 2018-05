Un año de prisión por arrebatar de las manos el móvil a una mujer en Arabial La sustracción se produjo cuando la víctima caminaba tranquilamente por la calle Arabial de la ciudad. / Alfredo Aguilar La Audiencia rechaza aplicar la atenuante de confesión y recuerda que fue un ciudadano quien lo alcanzó y retuvo hasta que llegó la Policía YENALIA HUERTAS Granada Lunes, 28 mayo 2018, 02:03

La abordó cuando caminaba por la calle Arabial de Granada y, tras empujarla por detrás, le sustrajo el teléfono móvil que llevaba en la mano. A continuación, el caco se lo metió en el bolsillo trasero del pantalón y salió corriendo, pero un ciudadano que lo vio todo fue tras él, lo alcanzó, lo redujo y lo retuvo hasta que llegó la Policía, momento en el que tiró el teléfono al suelo. Este suceso ocurrió el 30 de octubre del año pasado y se ha saldado con un año de prisión.

La Audiencia de Granada acaba de confirmar la condena que un juzgado de lo Penal de la capital -el número 3- impuso a este individuo, al que consideró autor de un robo con violencia en grado de tentativa. El acusado tendrá que indemnizar a la víctima además con 187 euros por los destrozos que causó en el aparato al arrojarlo al suelo.

La defensa de este acusado reconocía y aceptaba el delito cometido -fue flagrante-, pero solicitaba que el tribunal revocase parcialmente el fallo para que se le aminorase «sustanciosamente» el reproche penal. Reclamaba que el castigo se quedase en la mitad: que fuese condenado a seis meses. Sin embargo, en su sentencia, dictada el 6 de febrero y a la que ha tenido acceso IDEAL, la Audiencia mantiene la pena fijada, al ser «la procedente en su mínima extensión legal». Así, recuerda que la horquilla estaba entre un año como límite mínimo -la pena impuesta- y dos años menos un día como límite máximo.

Si el juez condenó a este individuo fue porque se trató de «una tentativa completa donde al acto violento empleado sobre la víctima se sumó la total desposesión a esta del objeto sustraído». No obstante, acordó la mínima pena prevista para un ilícito así porque la violencia se limitó a «un empujón por la espalda y tirón». Además, tuvo el cuenta «el escaso valor» del botín: un teléfono móvil.

La defensa pedía también en su recurso que se apreciara la atenuante de confesión, de modo que se rebajase la pena impuesta. Pero la Audiencia subraya que «la atenuante que se invoca ha de ser enérgicamente rechazada». Cree que no concurren en el caso «ni por asomo» los requisitos para apreciar esa circunstancia.

En este punto, los magistrados de la Sección Segunda ponen de relieve que el hecho de que el acusado reconociera los hechos «sin más» cuando declaró ante el juez instructor, «rendido ante la evidencia», es «completamente irrelevante y ninguna contribución ha aportado a la investigación del delito y la identificación de su autor». Aparte, «como colofón», señalan, la conducta del acusado para facilitar al menos una rápida solución del proceso ha sido «poco o nada colaboradora». No sólo no se conformó en el juzgado de guardia, sino que no acudió al juicio, que se celebró sin él.