El primer AVE llega 'a remolque'

Los primeros vagones de la Alta Velocidad llegaron ayer a la estación de Andaluces remolcados por el tren laboratorio de Adif. El AVE completó tres viajes de ida y vuelta hasta Antequera, dos por la mañana y un tercero por la tarde, con el objetivo de comprobar el sistema de pantógrafos –las piezas que conectan el tren con la catenaria que electrifica la línea– con 200 metros de distancia entre uno y otro. Tras las pruebas, el tren AVE prosiguió su camino hacia Madrid.

Este test aprovechando maquinaria comercial es parte de las pruebas parciales que comenzaron el pasado 1 de diciembre, cuando el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, dio por inaugurada la fase de comprobaciones previas a la explotación comercial. El tren laboratorio, bautizado como Séneca, ausculta –es el término empleado en ingeniería civil para estas mediciones– la línea recogiendo todo tipo de parámetros sobre la situación de la infraestructura.

Pese a que ayer la marca 'AVE' tuvo por primera vez presencia en la estación –a partir de las 11 de la mañana y unos minutos después de las cinco de la tarde– aún no han comenzado las pruebas en condiciones de explotación comercial. Es decir, las comprobaciones siguen en manos de Adif y no están comandadas aún por Renfe. Los trenes que ayer se deslizaron sobre las vías que conectan Granada con Antequera no viajaron a la velocidad que, teóricamente, deberá alcanzar el AVE, permitiendo viajar entre Madrid y Granada aproximadamente en 2 horas y 45 minutos.

No obstante, la imagen del AVE arrastrado por el tren laboratorio y aproximándose a los andenes, despertó la curiosidad de vecinos y trabajadores de la estación, que inmortalizaron la maniobra de entrada con sus móviles.

01:32 Vídeo. La llegada del AVE a Granada, en pruebas. / J. M.

Una imagen esperada, la del AVEen Granada, que no despeja las dudas que dejó la visita el pasado miércoles del secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño. En la reunión de la mesa del ferrocarril no concretó cuándo comenzarán las pruebas de simulación en condiciones comerciales, con unidades 'reales' como la remolcada ayer. Tampoco ofreció fechas aproximadas para el primer viaje con pasajeros.

Mientras en los andenes observaban el tránsito de este doble tren, en la entrada de la estación seguían las obras para reparar las losetas, que empezaron a romperse a los pocos días de su colocación por el tránsito de los autobuses que desde hace tres años cubren el trayecto entre la estación de Granada y la de Antequera-Santa Ana. Este servicio se extenderá, como mínimo, hasta octubre, lo cual no implica que el viaje inaugural pueda llegar antes.

También son intensos estos días los trabajos en la explanada entre las vías y la calle Halcón, así como en la nueva terminal junto a la parada del metropolitano.