Juanma Moreno propone a Sebastián Pérez como candidato a la alcaldía de Granada SebastiánPérez saluda a Juanma Moreno, con Rocío Díaz al fondo. / GUSTAVO MORALES El presidente del PP de Andalucía elevó ayer la propuesta al comité electoral nacional, que se reunirá mañana en Madrid para ratificar a los números uno en la capitales andaluzas QUICO CHIRINO Jueves, 15 marzo 2018, 01:39

La tarde del 18 de abril de 2016 –a las seis y seis minutos, concretamente–, Sebastián Pérez comparecía en la sede provincial del PPpara anunciar –en pleno fragor de la operación nazarí– que presentaba su dimisión como concejal del Ayuntamiento de Granada, sin ni siquiera estar implicado en la investigación. José Torres Hurtado lo había puesto como requisito para marcharse: «Ha habido una condición por parte del alcalde de la ciudad. Una condición que sinceramente no entiendo, ni en lo personal, ni en lo político, pero que naturalmente respeto. Y como lo primero para mí es Granada y mi partido, he presentado también mi renuncia sin tener en absoluto nada que ver en ninguna trama. Si es deseo del todavía alcalde que el presidente (del PP de Granada) no esté en la corporación, el presidente no estará en la corporación y no pasa absolutamente nada», justificó afectado.

Ese mismo día ya se intuía que podría ser un camino de vuelta.

Un mes después, el presidente regional del PP, Juanma Moreno, y el actual coordinador nacional del partido, Fernando Martínez Maíllo, vieron a Granada para arropar a Sebastián Pérez, del que elogiaron su «sacrificio» y «generosidad» al dimitir para intentar salvar in extremis –sin éxito– la alcaldía granadina. El partido le devuelve ahora el gesto.

Ayer tarde, el presidente del PP-A propuso a Génova que Sebastián Pérez sea el candidato a la alcaldía en las elecciones de junio de 2019. El comité electoral nacional se reunirá mañana y oficializará la designación de Pérez y –previsiblemente– la de los otros siete cabezas de lista a las capitales andaluzas; aunque aún hay un par de candidaturas por cerrar.

El PP-A ha realizado encuestas para sondear el respaldo de los posibles candidatos. También en Granada, donde se ha preguntado además por la actual portavoz, Rocío Díaz, que ha gestionado la transición del grupo municipal desde la salida de Torres Hurtado. Una tarea no exenta de dificultades, porque se ha mezclado con la celebración de un congreso provincial donde uno de sus compañeros de grupo, Juan García Montero, pretendió disputar la presidencia a Sebastián Pérez, sin llegar a superar la primera ronda de las primarias.

Sebastián Pérez es en la actualidad senador por la provincia de Granada. En el anterior mandato ocupó la presidencia de la Diputación, que no consiguió renovar en las municipales de 2015, entre otros motivos, por la pérdida de votos del PP en la capital.

Puesta de largo en Marbella

Juanma Moreno ha presionado a Génova para que anticipe la designación de los candidatos en las ocho capitales. La excepción con Andalucía se produce por la presión de Moreno. El principal argumento esgrimido en Génova es la posibilidad de que Susana Díaz adelante al último trimestre de este año las elecciones andaluzas, previstas para marzo de 2019. Por ello no quiere más ruido electoral que el de su candidatura.

Mariano Rajoy ha sido «sensible» a su petición y este próximo sábado respaldará con su presencia en un acto en Marbella la presentación de los candidatos de las capitales y grandes ciudades como Marbella, Algeciras y Jerez, las dos primeras gobernadas por su partido. Sea a final de año o a principios del que viene, Andalucía se convertirá en el próximo escenario electoral en España. Para el PP estos comicios son de gran importancia por doble razón. La principal para Moreno por el reto de ganar la Presidencia de la Junta, pero también es fundamental para el PP escenificar que Ciudadanos no le pisa los talones como dicen las encuestas. Con este doble objetivo Mariano Rajoy volvió a situar Andalucía como prioridad en su agenda. En marzo toca Málaga y en abril volverá a Sevilla, informa María Dolores Tortosa.