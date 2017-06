«Me vi de un día para otro en la pobreza emocional y perdí mi vida» José Antonio Ruiz llegó al hogar de hombres sin techo de Cáritas hace ocho meses y allí ha logrado encontrar trabajo y está a punto de mudarse a un piso y rehacer su vida ÁNGELES PEÑALVER Viernes, 30 junio 2017, 02:22

José Antonio tiene 51 años y vivía de sus negocios en Granada. Asegura que su situación era muy buena, incluso su hija había ido incluso a estudiar a Berkeley (California). Pero hace dos años su vida se derrumbó a causa de su separación matrimonial. Él cuenta que su esposa lo dejó y él reaccionó mal, avergonzado y derrotado, pensando que nada merecía la pena y abandonándose tanto que terminó viviendo en una cochera. «Me vi de un día para otro en la pobreza emocional y perdí mi vida». Nunca cayó ni en las drogas ni en el alcohol, pero sí en una depresión tan severa que acabó ingresado varios meses en la unidad de psiquiatría del hospital. Según cuentan en la casa de hombres sin techo de Cáritas, en calle Varela, a sus instalaciones llegan muchos hombres con una historia similar a la de este granadino, padre de dos hijos con los que le encantaría retomar la relación una vez que vuelve a ser dueño de su existencia y está feliz.

La cuestión es que las trabajadoras sociales del hospital, cuando empezó a mejorar hace ocho meses, le derivaron para que acudiese a la casa de Cáritas para personas sin techo. «Yo no quería nada de mi mujer ni quitarle nada a mis hijos de lo que era suyo tras años míos de ahorro y prosperidad. Yo recibí una educación de mis padres: deja a tus hijos mejor de lo que has vivido tú, por lo que renuncié a todo lo mío en favor suyo», explica en referencia a sus pertenencias pasadas.

José Antonio, que está como un niño con zapatos nuevos con su reciente trabajo en una gran superficie, se benefició de los talleres de empleo y de inclusión de Cáritas (dotados con un 1,1 millones el año pasado) realizados entre finales del año pasado y principios de este. En su conjunto son pequeños ciclos formativos centrados en capacitar a la persona para que puedan cubrir sus necesidades de manera autónoma y estable en el tiempo. « Yo hice uno de carnicería y me ha ido muy bien. estoy feliz, satisfecho de haber pasado ese gran bache, con las miras puestas en mi mudanza dentro de unos días y en recuperar la relación con mi familia. No tengo palabras para agradecer a Cáritas el amor que me han dado, el apoyo, la oportunidad de volver a creer en mí», se despide antes de irse a trabajar.