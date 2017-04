Granada: 120 actuaciones en tres días

El año pasado señalábamos en un reportaje que habíamos llegado en Granada a los cincuenta conciertos en un fin de semana. Éste probablemente se batan todos los récords habidos porque según se constata en la web Conciertosengranada.es, donde está todo-todo, incluyendo los espectáculos de flamenco se van a superar las 120 citas con la música en directo en tres días. Proporcionalmente hay -y de largo- mayor oferta musical en Granada que en las principales capitales del país. El apellido de ‘Ciudad del rock’ (y del pop, y del jazz, y de la canción de autor, y del flamenco y del...) parece acertado cuando hablamos de música en vivo. Paradójicamente un fenómeno siempre tan en el filo de la i/alegalidad que ese mismo colectivo de músicos (y público) protagonistas pide a gritos un proyecto de cambio en la normativa para intentar poner orden legal y respetabilidad a una actividad que caracteriza a Granada tanto como los castillos árabes y las iglesias centenarias. No hay artista granadino al que no le pregunten en sus entrevistas por el mundo mundial cuál es la causa de semejante producción musical en la ciudad, explicación que suelen dar acudiendo generalmente a la 'Teoría Arias' (por su formulador, Antonio Arias), argumentación que sin sustento científico comprobado sugiere una alta concentración de musas disueltas en el agua que llega desde la sierra a la ciudad.

El 'caso Ruido' y su bronca virtual/real, así como aquella manifestación convocada por 'Granada en Off' que sacó a 4000 personas a procesionar pidiendo música, algo inédito en este país, certifican que aquí se vive y siente la cultura musical de una forma distinta. Otra cosa es que podamos pagar tanta actuación, pero esta es otra historia, y entre el que falte o no, más vale que sobre se suele asegurar.

La primavera musical ha explotado de pronto y no ha sido por el calentamiento global, que ya sabemos por 'nuestro' presidente Donaldo que no existe. La conjunción de la oferta estable de salas y teatros, con una fecha tan golosa para programar como el regreso de vacaciones de semana santa (de los estudiantes con algo en el bolsillo, se entiende) ha hecho coincidir citas como el 'Abril para Vivir', con el festival 'Viva la vega', el 'Record store day' o las presentaciones musicales de la Feria del Libro, todo en el mismo fin de semana, en el que de pago o 'de gratis' habrá que elegir dónde ir, y sobre todo dónde no se podrá. Para estos menesteres acudan a la máquina rápida de decisiones importantes: ¿cara o cruz?. Y no la guarden, que la semana que viene sudede tres cuartos de lo mismo.

Viernes:

Pau Txeca, Jam Chistera, Dry Martina, Sonsoul, Ramón Cardo & The Noyora Boppers, Los Zafiros, Mississippi Martínez, The Buzz Lovers, León Benavente + Airissial, India Martínez, Mangle, Blaze, Javi Tejero + Ana Marjalizo, José Antonio Delgado, El Hombre Gancho, Glazz, Gas Drummers, Bisagra, Rosa Lazar

Sábado:

Jam Session Chistera, Lost Perdidos (+ varios ), Celtas Cortos + El Langui + Sed de camello, Foyone, Novato + Chronic Sound, Novedades Carminha + Vúfalo, Fuel Fandango, Starggia, Popi González y Carlos Muñoz, Nervio, Mojo + Viva Leone!, Bourbon Street Band, David Demaría, Mendrugo, Mississippi Martínez y José Lopretti, Rase Tapándari, Lülu + Malpoeta Rock + Eliminator, Ress + El Chico Amperio + Pinball Wizard, Malaka Youth, The Radions, Brío Afín, Ysucklove, Le Marchand de Sable, Mordisco, Strangebrew & Rubén, Antonio Arias, León Benavente (acústico), Thefräu, Profans, Banin, Novedades Carminha (acústico)... y sumen medio centenar más de actividades en torno al flamenco.

Domingo:

Beso de Judas + Apache + La Plazuela Techá, Liberiablues, Alfonso Marín, SUE, José Ignacio Hernández + Miguel Pimentel, Zachariah Schmidt, Eshavira Jam Sessión, Boogaclub Jam Sesssion... Y sumen medio centenar más de actividades en torno al flamenco en sus escenarios diarios habituales: Larboreá, Casa del Arte flamenco, Los Tarantos, Venta el gallo, Tablao Albaycin, El templo del Flamenco, Cueva el Roció, le chien andalou, Zoraya, La Parra, Peña Solera y Caña, La Rocío, Vimaambi, Eshavira...