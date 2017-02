3 destinos costeros para disfrutar en el puente de Andalucía

La proximidad del día de Andalucía, jornada que muchos aprovecharán para realizar puente dada su cercanía al fin de semana, lleva a que muchas personas ya se estén planteando qué van a hacer estos breves pero reconfortantes días de descanso. Aunque sean pocos días, una buena alternativa para disfrutar del puente puede ser viajar, ya sea a destinos nacionales o internacionales. También puede ser un buen plan trasladarte hasta alguna playa o destino costero para alejarte de este frío polar que asola el país. No, no estamos locos. Disfrutar de la playa, la arena y el sol en pleno invierno sí es posible, y si no lo crees solo tienes que ver las playas que te vamos a presentar a continuación en las que podrás vivir un auténtico verano adelantado si decides visitarlas y en las cuales te puedes alojar a buen precio beneficiándote de los cupones de descuentos en alojamientos de Descuentos Ideal. ¡Toma nota!

1. Palma de Mallorca

Sin apenas alejarte de España puedes experimentar unas mini vacaciones agradables y sobre todo cálidas, ya que la playa de Palma es una de las más extensas de las Baleares y actualmente permite el baño, puesto que la bandera azul permanece colgada la mayor parte del año. Por ello, son muchos los turistas tanto españoles como extranjeros que se decantan por este destino, ya que su clima privilegiado y sus arenales finos y blancos la hacen un entorno idóneo para descansar al más puro estilo del verano, con cervecita y tomando el sol. No obstante, no solo podrás disfrutar de lo típico de un destino costero, puesto que Palma también destaca por su gran riqueza cultural y artística y por poseer una gran cantidad de servicios, desde acceso para discapacitados hasta chiringuitos y centros comerciales.

2. Sicilia

Situada en Italia se encuentra la que es concebida como la isla más grande del Mediterráneo, donde podrás perderte en inmensas playas azules o visitar los numerosos comercios que puedes encontrar en su centro turístico. La zona es uno de los lugares más visitados por los turistas que eligen Italia como destino de vacaciones y no es de extrañar, ya que lo tiene todo para conquistar a cualquiera, encanto cultural gracias a sus variados templos griegos situados en Agrigento, gentío en su capital, Palermo, o paz y tranquilidad si visitas la playa de Cefalu o realizas una excursión al monte Etna, por ejemplo al anochecer, momento en el que además podrás ver estrellas. Sus puertos y pueblos pintorescos cubiertos de las famosas casas blancas del sur de Italia, y su gastronomía, otras garantías de éxito si elijes Sicilia como paraje en el que descansar los próximos días.

3. La Riviera Maya

Si hay un destino clave en México, con permiso de Cancún, ese es sin duda la Riviera Maya, un paraje que recibe anualmente la visita de millones de turistas, pero especialmente de jóvenes que se decantan por el lugar como paraje ideal para sus viajes de fin de curso. Se trata de un destino que aúna sol, calor, frescura, belleza, aguas cristalinas, montañas de ensueño y además ambiente festivo, turístico y cultural. Con tales cualidades, ¿quién quiere algo más? Un auténtico paraíso que se encuentra en el estado de Quintana Roo, en el que destacan especialmente tres lugares; Playa del Carmen, la playa más conocida y en la que podrás poner en práctica actividades como nadar con delfines, alimentar lobos marinos o interactuar con los monos de la zona, entre otras; Tulúm, entorno apto para los que buscan un matiz cultural en su viaje, puesto que allí podrás apreciar distintas ruinas de la antigua civilización Maya o degustar su variada gastronomía, y finalmente Chichén Itzá, una de las Siete Maravillas del Mundo.

