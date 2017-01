3 ciudades con encanto para San Valentín

Después de Navidad y las rebajas, ¿cuál es la siguiente fecha clave? En efecto, San Valentín. Queda algo menos de un mes para que llegue el ansiado 14 de febrero, un día en el que los que ya están emparejados no dudan en gritar a los cuatro vientos lo felizmente enamorados que están y también una jornada en la que son muchos los que deciden declararse, aún a riesgo de que les den ‘calabazas’. Por ello, las agencias de viajes ya se encuentran inmersas en la búsqueda de aquellos destinos que este próximo San Valentín serán ‘top’. Zonas muy visitadas por enamorados que seguro este año tendrán el honor de albergar alguna que otra pedida de mano, boda, declaración, beso y en general cualquier manifestación amorosa. Como no queremos que sufras por no saber de estos lugares, a continuación te vamos a contar cuáles son los lugares clave para disfrutar de tu pareja o declararte a alguien el próximo 14 de febrero. Te recomendamos que los descubras a bordo de tu propio coche o mediante un coche de alquiler como el que puedes conseguir con los cupones de descuentos en coches de alquiler de Descuentos Ideal, así no tendrás que depender de horarios y disponibilidad del transporte público. ¿Te animas a conocerlos? ¡Apúntalos todos!

1. Buenos Aires, Argentina

El acento de los argentinos, la belleza de sus paisajes, la elegancia de Buenos Aires y la pasión del tango hacen de Argentina el destino perfecto para descubrir en San Valentín. Cenar en alguno de los restaurantes de la capital para degustar alguno de sus famosos platillos como los sorrentinos, pasear por sus largas pero mágicas calles y ser testigos de una espectacular puesta de sol desde alguna de sus costas, tres planes solo aptos para los más dulces.

2. París, Francia

En nuestro ranking de ciudades idóneas para celebrar San Valentín no podía faltar París, denominada comúnmente como ‘La Ciudad del Amor’. Este destino tiene un sinfín de lugares por los que puedes perderte, destacamos tres a los que puedes acceder en coche y que no te supondrán apenas gastos, como el Moulin Rouge, lugar en el que surgió, al menos de forma ficticia, una de las historias de amor más bellas y que actualmente alberga los mejores cabarets de la zona. Notre Dame, la Torre Eiffel y el Museo del Louvre completan esos lugares de París que sin duda te conquistarán.

3. Venecia

Sin salir de Europa nos encontramos con el tercer destino más solicitado en San Valentín, la bella Italia y la mágica Venecia. La ciudad italiana es perfecta para realizar una breve escapada de fin de semana, puesto que si bien dos días no son suficientes para descubrir toda su grandeza, sí son suficientes para enamorarte de ella y de tu compañía, deseando volver lo más pronto que puedas. No dudes en pasear por sus calles estrechas, comprar en alguno de los mercadillos artesanales de sus plazas, pasear en góndola por sus canales junto a esa persona especial mientras admiráis las estrellas, o por qué no, darle un beso al atardecer bajo el Puente de los Suspiros con el objetivo de que vuestro amor sea eterno y sobre todo, verdadero, como el que difunde la conocida leyenda italiana.

¿Y, con qué destino te quedas para declararte a esa persona?