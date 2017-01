3 actividades que puedes hacer en Andalucía

Aunque la Navidad ha pasado, nunca es mal momento para viajar, conocer mundo, otras culturas, otras gentes, descubrir nuevas historias, etc. Si bien el hecho de que sea invierno puede echarte un poco para atrás por aquello de que hace frío o llueve, debes saber que precisamente estas semanas la mayoría de provincias andaluzas gozarán de sol, así que este finde ya sabes que hacer, escápate y descubre la maravillosa belleza de Andalucía. En la comunidad puedes realizar una gran cantidad de actividades y si no tienes ni idea de cuáles, pon atención, ya que a continuación te recomendamos algunas. Además, ahora y con motivo de las rebajas puedes disfrutar de muchas de ellas a un precio realmente económico gracias a los cupones de descuentos en actividades de Descuentos Ideal, ¿y, te apuntas? ¡Toma nota!

1. Atraviesa el increíble Caminito del Rey

Málaga está al lado, así que trasladarte un día hasta allí para disfrutar de su simpática gente, su ‘pescaíto’, y claro, sus numerosos lugares por conocer, como por ejemplo el Caminito del Rey, es una más que buena alternativa. Esta actividad, si la contratas con guía, suele incluir además desayuno y almuerzo andaluz, puesto que para completar el agradable pero largo paseo, necesitarás muchas energías y por supuesto tener las pilas bien cargadas. Se trata de un increíble recorrido de gran altitud en el que observarás el precioso paisaje malagueño con una alta sensación de riesgo. Además, durante el recorrido irás descubriendo distintos hechos que ocurrieron en el famoso ‘caminito’, así que no hay mejor actividad al aire libre para disfrutar de historia, cultura y un paisaje de infarto. No apto para los que tienen vértigo.

2. Esquía en Sierra Nevada

No podía faltar en este ranking una de las zonas más bellas de Granada, Sierra Nevada. La estación este año puede satisfacer de múltiples formas tu disfrute y el de los tuyos, ya que no solo cuenta ya con más de 70 kilómetros esquiables, sino que además para los más pequeños ofrece gran cantidad de actividades como musicales, conciertos, espectáculos, animaciones, etc. Además, la estación granadina será sede de los Campeonatos del Mundo de Snowboard y Freestyle, por lo que podrás ser testigo de la preparación de un evento de tales dimensiones. Por si esto te parece poco el complejo blanco cuenta con 32 remontes, 119 pistas balizadas, half pipe de 165 m de longitud, guardería y decenas de restaurantes, hoteles y comercios para que tu día a día a tales alturas no sea en ningún momento aburrido. Además, a tan solo unos cuantos kilómetros podrás disfrutar del increíble Parque Natural de Sierra Nevada o de alguno de los placeres que te ofrece la ciudad de la Alhambra.

3. Visita los sets de rodaje de ‘Juego de Tronos’ en Sevilla

Si eres fan de ‘Juego de Tronos’ acabas de encontrar tu plan perfecto, ya que la exitosa serie de HBO ha rodado dos temporadas seguidas en varios lugares de Sevilla, que además son fácilmente reconocibles, por lo que, ¿qué te parece ir a visitarlos? Ve hasta Osuna para revivir algunas de las escenas de la serie en sus calles, trasládate hasta el Real Alcázar de Sevilla si quieres sentirte como en el lejano reino de Dorne o entra en las Atarazanas y en los jardines del Teatro de la Maestranza para ir familiarizándote con lo que verás en la séptima temporada.