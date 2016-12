3 lugares del mundo para una Nochevieja inolvidable

Se acerca el final del año, toca hacer balance, recordar lo bueno, desechar lo malo y poner una gran sonrisa al 2017. Estos días previos a Nochevieja son muchos los que piensan alternativas para pasar un fin de año diferente, original y en definitiva alejado de lo comúnmente tradicional, en el caso de España, las doce uvas, las cenas familiares y el cotillón. Por ello si estás pensando vivir un 31 de diciembre inolvidable, pon mucha atención, ya que te vamos a recomendar algunos lugares del mundo donde este día se espera con ansia y en los que puedes recibir el nuevo año de una forma muy diferente. Te recomendamos que compres tus billetes de avión para trasladarte a alguno de estos lugares y que una vez en tu destino alquiles un coche, así no dependerás del horario y la disponibilidad del transporte público. Además, si es por el gasto extra, no tienes porqué preocuparte, ya que ahora puedes beneficiarte de los cupones de descuentos en alquiler de coches de Descuentos Ideal. ¿Estás listo? ¡Toma nota de estos destinos ideales para decir adiós al 2016 y dar la bienvenida al 2017!

1. Celébralo antes que nadie en Sídney

Si has tenido un 2016 para olvidar y quieres despedir el año cuanto antes, entonces no dudes en trasladarte con tus amigos o familiares y vive el año nuevo antes que nadie. Australia es el primer país en recibir el año, concretamente la ciudad de Sídney, donde además se celebra el fin de año con un gran espectáculo pirotécnico que se difunde como la pólvora por el mundo al ser los primeros en dar la bienvenida al 2017 cuando en muchos lugares acaba de empezar el último día del año. La ciudad recibe la visita de millones de turistas que se congregan para dar la bienvenida al nuevo año antes que nadie, así que no pierdas tu oportunidad y vive un fin de año mágico apreciando la Opera House totalmente iluminada, y sé parte del nuevo año mucho antes que en España rodeado de personas de todas las nacionalidades y culturas.

2. Vive el simbolismo del año nuevo en Tokio

Al igual que Australia, Japón es otro de los países que recibe antes el año, lo que sumado al simbolismo, tradición y espectacularidad de cualquiera de sus ciudades conlleva a que numerosas personas quieran ser partícipes de la despedida del año en el país del sol naciente. Allí es tradición celebrar distintos rituales que van desde visitar y tocar la campana de uno de los templos más importantes de Tokio, el Meiji Jingu, hasta tomar unos tradicionales fideos toshikoshi-soba, que simbolizan esperanza y optimismo de cara al nuevo año. También es muy común beber sake dulce, ir a los karaokes de Shibuya y en la mañana de año nuevo comer un osechi ryory, una comida típica japonesa que solo se consume dicho día.

3. El ambiente festivo de Nueva York

Si ya de por sí Nueva York está iluminada día y noche, en Nochevieja, la ciudad estadounidense se convierte en un auténtico escaparate de luces y colores, más aún con las miles de banderas, canciones, asistentes y espectáculos que hay en el lugar. Además, otro de los atractivos del destino es la famosa bola neoyorkina que se sitúa en la plaza de Times Square y que desde 1907 desciende para marcar el inicio del nuevo año. Sin duda una auténtica fiesta que comienza a las 17:00 horas de la tarde y se prolonga hasta el amanecer a la que se suman decenas de artistas de renombre, por lo que esa noche podrás ver desde a Lady Gaga hasta Ricky Martin, pasando por Bruno Mars o Michel Bublé. Eso sí, si estás pensando en ir a vivir la Nochevieja a Nueva York, ese día acude con tiempo suficiente a Time Square, ya que hay gente guardando sitio desde el día anterior.

¿Y, qué te parecen estos destinos? ¿Vivirías la Nochevieja en alguno de ellos? Esperamos que así sea y que ante todo tengas un gran fin de año. ¡Feliz 2017!