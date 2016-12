3 planes alternativos para celebrar Nochevieja

No hemos dejado aún la resaca de los polvorones y las comidas copiosas de Nochebuena y Navidad, y ya prácticamente hay que pensar en otras dos fiestas, Nochevieja y Año Nuevo. Se acerca cada vez más la última noche del año y por ello son muchos los que ya están pensando qué van a hacer este día y cómo van a despedir el año. Probablemente también serán otros cuantos los que aún ni tengan plan ni hayan pensado qué van a hacer, por lo que ahora se encontrarán buscando alternativas. No obstante, si te encuentras en esta situación y aún no tienes plan para Nochevieja, no te preocupes, ya que a continuación te vamos a contar tres alternativas para pasar la última noche del año a lo grande. ¿Te apuntas?

1. Cena en un hotel

Normalmente Nochevieja se suele celebrar en familia y en casa, pero puedes vivir una noche diferente si te decantas por plantarte en la puerta de algún hotel y cenar en su restaurante. Olvídate de preparar la mesa, el menú, de aguantar al cuñado o cuñada de turno, de buscar las uvas y hasta de pensar en la música que vas a poner. En un hotel te lo harán todo y vivirás una auténtica noche mágica. Te recomendamos que escojas un destino interesante que quieras conocer, así puedes irte temprano por la mañana, pasar el día descubriendo el lugar, cenar en el hotel y finalmente tomar las uvas en buena compañía en algún lugar importante de la zona en la que estés. Si este plan te echa para atrás por el coste que puede suponerte, no dudes en beneficiarte de los cupones de descuentos en hoteles de Descuentos Ideal.

2. Celebra el año nuevo en China

Desde luego que si lo que quieres es una Nochevieja diferente, poner tierra de por medio y viajar hasta China puede ser una muy buena alternativa. Allí ni uvas, ni cena familiar ni nada, solo te espera el exotismo de cualquier ciudad del país, especialmente si te decantas por Shangay. En la ciudad no dejan celebrar el año nuevo, aunque para ellos llegue a mediados de enero, y por ello, sustituyen nuestras tradicionales 12 campanadas por una única campanada, aquella que da la campana del templo Longhua. Además, podrás disfrutar de espectáculos, teatros, conciertos y fuegos artificiales durante toda la noche, por lo que al menos la fiesta no la dejarás de lado. ¿Qué te parece?

3. Vete de carnaval

Sin salir de España puedes vivir una auténtica fiesta de disfraces incluso en Nochevieja, concretamente si te decantas por pasar la última noche del año en Pamplona, Navarra. Normalmente esta celebración se concentra en el Casco Viejo del municipio, pero en general podrás ser partícipe de ella en cualquier zona. Si te interesa no dudes en coger tu disfraz más atrevido y original y ve hasta Pamplona a pasar el último carnaval del año.

Estos planes que te hemos recomendado son algunas de las alternativas por las que te puedes decantar si quieres vivir una Nochevieja diferente, aunque si investigas descubrirás muchas más. Esperamos que te hayan gustado y que empieces el nuevo año con muy buen pie.