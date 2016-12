El granadino que te lleva por todo el mundo

Los aficionados a la literatura de viajes están de enhorabuena, tanto los lectores como quienes les gusta narrar su peripecias a lo ancho y largo de este mundo. La experiencia y contactos que Mario Montoro (Granada, 1972), autor de ‘A trompicones por África’, le han servido para ponerse al frente de la colección ‘Sin dueño ni collar’, de la editorial Tempore, que ya se ha estrenado con el primer libro recién salido de imprenta, ‘Topalante. La improvisada e inesperada vuelta al mundo (en solitario) en moto’ de Iñaki Aguirre’, un libro de casi 500 páginas que narra de forma muy amena y divertida las aventuras de este canario en su solitaria vuelta al mundo en su moto ‘Folixa Astur’.

«Esta colección surge a trompicones como me pasan a mi las cosas en esta vida. Cuando desde Barcelona, Midac Llibres me propone tomar el mando de un proyecto al que llevaban tiempo dándole vueltas como es el de ayudar a esa gente que tiene una historia interesante que contar para que salga al mercado con todos los medios con los que ellos cuentan, como editora y distribuidora, rápidamente les digo que sí porque durante estos cuatro años –desde que salió su libro en el que narraba las vivencias por África en un viaje de 50 días y más de 15.000 kilómetros– a mi me han demostrado que son gente muy seria y profesional y, sobre todo, que les gustan los libros», justifica Mario.

El primer volumen

Con estas premisas se pone manos a la obra para sacar una colección de cero con su cabecera y logotipo. ¿Quién va a estar en esta colección? «Gente que tenga historias que contar que nos estremezcan. Para este primer volumen nos llegó la historia de Iñaki Aguirre, un chaval de Gran Canarias que un día con la excusa de ir a ver el lago Baikal en Rusia se dio la vuelta al mundo. A mi la historia me atrapó desde el principio pues es muy amena y tiene grandes toques descriptivos». Así lo recalca la presentación de la colección en las primeras páginas «para nosotros, los sueños como lo viajes, no tienen collar ni dueño». Al parecer esta frase la dijo Mario en una presentación de su libro por tierras catalanas y gustó tanto que ha decidido recuperarla para dar nombre a esta aventura editorial con la que se pretende «poner a disposición de aquellos lectores que no tengan miedo a los cruces ni a las aventuras sin señalizar, títulos sin corsés ni etiquetas. Títulos que estamos seguros, trasladarán muy lejos (de la mano de sus autores) a todo aquel que se aventure, tenga o no experiencia en esto del viajar y del soñar».

Para demostrarlo el primer volumen ya es una realidad. El libro de ‘Topalante’, nombre de guerra de Iñaki Aguirre, ha salido de la imprenta este mes de octubre y recoge su vuelta al mundo en moto, repartida en tres bloques (Eurasia, Norteamérica y Los tres océanos). Mario e Iñaki, no se conocen personalmente, entre otras cosas porque éste es un «alma inquieta» y ahora anda perdido por Grecia, pero han intercambiado decenas de correos, llamadas telefónicas y por Skype. El editor espera que venga a Granada antes de la Navidad. Cuando le pedimos compare su libro y el de Topalante, Mario explica que «comparten el hecho de ser escritura amena, pero Iñaki se detiene más en los detalles y en las descripciones de los sitios por donde pasa, también el humor es diferente. Aparte lo mío es un paseo por África, en tanto que él da a vuelta al mundo, le gusta improvisar, de hecho va sin GPS, tirando de mapa, va encontrándose con gente a los que le abre su corazón y ellos su casa».

Aventura que comienza en Las Palmas para cumplir el sueño de ir al Lago Baikal y que continua hasta Vladivostok y Busán. Tras volar hasta América del Norte se continua desde Long Beach, Toronto, Cayo Largo, Nueva York y Deadhorse (Alaska), con una media de trayectos 600-700 kilómetros (en la etapa rusa más de mil) que Iñaki va describiendo con gran lujo de detalles. Mario confiesa que la parte que más le ha gustado es precisamente el recorrido por Asia, cuando atravesando Rusia llega a Corea del Sur, «porque es una zona que desconozco pero él la describe muy bien, aunque Estados Unidos también está muy bien». Libro que ya está disponible en Amazon y en cualquier librería que lo solicite a la distribuidora.

Para terminar, Mario anima a las personas que tengan viajes que merezcan la pena ser conocidos y que quizás no tienen las posibilidades, el dinero o el tiempo que le hagan llegar sus manuscritos al correo: sincollarlibros@gmail.com