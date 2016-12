3 inmejorables planes que puedes hacer sin salir de la provincia de Granada

Ya han pasado las primeras fiestas de Navidad, pero son muchos los que aún no han podido saborear unos días de descanso, ya que en algunas profesiones se trabaja los días de Nochebuena y Navidad, pero en cambio Nochevieja y Año Nuevo no, así que será en los próximos días cuando a estos trabajadores les toque hacer un parón en el trabajo. Por ello, muchos quizá ya están pensando qué van a hacer durante esos breves pero intensos días de descanso. Si bien viajar es una opción ideal, ya que se pueden conocer otras culturas y formas de celebrar la Navidad, quizá para tan pocos días no merece tanto la pena, lo que no tiene porqué significar que no se puedan aprovechar los días libres al máximo. Si vives en Granada, la ciudad tiene mucho que ofrecerte, solo debes buscar qué actividades se pueden hacer o qué lugares se pueden visitar. Como no queremos que pases las pocas horas que tienes libres investigando qué hacer en Granada, a continuación vamos a ofrecerte tres actividades muy interesantes que puedes hacer en la provincia andaluza, las cuáles además podrás reservar desde ya beneficiándote de los cupones de descuentos en turismo de Descuentos Ideal.

1. Espectáculo de flamenco

Muchos turistas llegan a Granada maravillados por la hermosura de la Alhambra, pero también embriagados del interés por el cante flamenco. En la ciudad ‘blanca’ se pueden disfrutar de numerosos espectáculos relacionados con este arte, ya sea música o baile en un auténtico tablao. Normalmente se realizan en las cuevas del Sacromonte, donde bajo los ricos sonidos de la cultura española podrás apreciar la majestuosidad de la capital granadina. Algunos espectáculos suelen incluir consumición, por lo que es una opción perfecta para tomar un vino o un piscolabis al son de la mejor música y el mejor talento. Disfrutar de un espectáculo de flamenco con increíbles vistas de la Alhambra en una cueva dentro de la montaña será sin duda una experiencia que tardarás en olvidar mucho tiempo.

2. Cuevas de Guadix

Quizá si eres granadino ya las conozcas, pero si no es así o si directamente nunca habías oído hablar de su existencia, ya estás tardando en trasladarte un día a esta maravillosa comarca. Las Cuevas de Guadix son absolutamente espectaculares y acogedoras, y se mantienen a pesar de haber sido excavadas hace muchos años con pico y pala. Son muchas las personas que han vivido durante años en una de ellas, y precisamente esto mismo podrás experimentarlo tú, ya que si lo deseas podrás hospedarte en una de ellas para así poder recorrer todas las zonas y calles del pueblo durante varios días, degustando alguno de sus ricos platillos, conociendo a fondo a su gente y su historia o por qué no, apreciando el bello paisaje que te ofrece desde alguna de sus numerosas colinas.

3. Relájate en un baño árabe

Si algo nos gusta en Granada es relajarnos y dejar, aunque sea por un momento, los problemas atrás. Por ello te invitamos a que realices un placentero recorrido por las distintas termas que podrás encontrar en la provincia. En ellas podrás apreciar el contacto de tu piel con agua extremadamente caliente para ir adaptándola a la temperatura del entorno mediante baños sucesivos en piscinas templadas y frías, y placenteros descansos en la sala de reposo. Por si esto fuera poco, no olvides probar el contacto de tu cuerpo con el ‘kessa’, un guante de fibra de algodón que junto a una pasta de jabón de uvas rojas aportará numerosos beneficios a tu piel, especialmente, la eliminación de la piel muerta. Una experiencia para los que buscan desconectar de la ciudad pero sin moverse de ella.

Estas son algunas actividades que puedes hacer sin salir de la provincia con las que puedes aprovechar al máximo tus días libres. ¿Te animas con alguna?