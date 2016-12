3 destinos perfectos para pasar una Nochebuena diferente

Mañana es Nochebuena, muchas familias estarán ya al borde del infarto dejándolo todo preparado para un día en el que nos reunimos, cenamos, vemos la televisión, charlamos y sobre todo, estamos cerca de los nuestros. Hasta ahí una Nochebuena típica andaluza y en general mundial; familia, cena y reunión.

No obstante, son otros muchos los que desechan este ideal de fiesta y se decantan por vivir unas navidades diferentes trasladándose a algún lugar a vivirlas de forma especial, o al menos con pequeños matices que la diferencie de las navidades más tradicionales sin salir de casa. Si te encuentras entre esos 'aventureros', pero aún no tenías muy claro el destino por el que te ibas a decantar, no te preocupes, ya que a continuación te vamos a ofrecer una cuidada selección de entornos que pueden proporcionarte una excelente experiencia navideña este año. ¿Te hemos convencido? Si es así no dejes de leer pero tampoco dejes de hacer la maleta. ¡Toma nota!

1. El frío en México se llama Zacatecas

Cruzar el ‘charco’ será una experiencia inolvidable si te decantas por Zacatecas, México como destino de tus vacaciones navideñas. El estado alberga una de las catedrales más grandes del mundo y también uno de los picos montañosos más altos del planeta, situado a medio camino entre la Sierra Madre Occidental y la Oriental. La tradición y amabilidad está presente en cada uno de sus habitantes, por lo que no dudes en socializar con ellos. Además, sin duda Zacatecas es un destino perfecto para los que quieres vivir una navidad diferente, pero sin dejar de lado algunos tópicos de las fiestas como el frío y sobre todo, la nieve. Para la cena ya tienes menú, asado de pollo y enchiladas zacatecanas, dos platillos que satisfarán hasta el paladar de los más exigentes. Alójate en alguna de las numerosas casitas de madera y vive una Navidad de ensueño.

2. Lisboa ya no tiene el árbol más grande de Europa

Sí queridos, Lisboa es nuestro segundo destino recomendado, y no porque ya no tenga el árbol de Navidad más grande de Europa, el cual alberga ahora Granada en el Centro Comercial Nevada Shopping, sino más bien porque es un entorno que tiene mucho más que ofrecer. En primer lugar, cercanía, ya que a unos cuantos kilómetros podemos cambiar de país, tradición y hasta de Navidad. Los vecinos lusos viven las navidades de forma intensa, quizá por ello construyeron un árbol tan grande o realizan un espectáculo multimedia sobre las fiestas, diversos Papa Noel recorren la ciudad, etc. En Nochebuena muchas familias optan por pasar la noche fuera de casa, puesto que se celebran distintos espectáculos y hay mucho ambiente en las calles. Además, numerosos comercios abren y ofrecen cenas exclusivas con algunos de los manjares de la cocina portuguesa, desde el pastel de pasas hasta un Bolo Rei. ¡Delicioso!

3. Bañarse en Tailandia

¿Te imaginas pasar la Nochebuena dándote un baño? Desde luego esto es lo más diferente que podemos ofrecerte, puesto que mientras que en España entró hace dos días oficialmente el invierno, en Tailandia es más que factible bañarse un 24 de diciembre en cualquiera de sus aguas cristalinas. Es hasta tal punto un destino diferente que el país se encuentra actualmente en temporada alta de visita de turistas deseosos de alargar el verano y el calor lo máximo que se pueda. No dudes en salir de noche a disfrutar del infinito horizonte y el mágico fondo azul que crea el mar junto al cielo estrellado. ¡La mejor postal para estas fiestas!

Hasta aquí nuestro ‘Callejeros Viajeros’ particular, esperamos que estos destinos te hayan enamorado y que hayas tomado la decisión de pasar las fiestas en alguno de ellos. Mañana es Nochebuena, así que solo nos queda desearte que pases una feliz noche y un feliz Día de Navidad, y sobre todo, que sea junto a los tuyos.