Una plaga amenaza los tilos de la Alhambra y Bibrambla Grupos de hojas secas en los tilos que rodean la placeta del Palacio de Carlos V, en la Alhambra. En la imagen pequeña, hojas con la capa lechosa donde se expanden los parásitos. / J. E. GÓMEZ Las altas temperaturas provocan una eclosión masiva de araña roja que ya afecta a árboles de lugares clave de la ciudad JUAN ENRIQUE GÓMEZ Y MERCHE S. CALLE Granada Domingo, 9 julio 2017, 00:41

Una capa transparente y pegajosa se extiende sobre las hojas de algunos árboles de plazas y espacios ajardinados de la capital granadina; entre ella se mueven minúsculos invertebrados. Es la primera señal de la presencia de parásitos que amenazan su viabilidad. Generalmente son pulgones, ácaros y, en algunos casos, temibles arañas rojas, que poco a poco se extienden por la totalidad de la planta que parasitan, se alimentan de su savia y provocan una grave defoliación, secan las hojas y pueden llegar a matar al árbol. Es el primer efecto de la plaga de araña roja que afecta a los tilos de los jardines de la Alhambra, donde ha llegado a poner en grave peligro a algunos ejemplares, y que ya se ha detectado también en los de Bibrambla y, en menor medida, en los que bordean Plaza Nueva.

Las altísimas temperaturas que se han producido a lo largo del mes de junio, unido a la persistencia de una situación de sequía, han provocado que los tilos se hayan visto invadidos por araña roja, una plaga que los responsables del Servicio de Jardines, Bosques y Huertas de la Alhambra, confirman que esta temporada es mucho más virulenta que en años anteriores por las alteraciones climáticas que se han producido. Una situación que intentan combatir a base de tratamientos biológicos, sobre todo con depredadores naturales de estos parásitos y que en ocasiones anteriores han dado resultados positivos.

Seca

Algunos de los tilos de la Alhambra, situados en la placeta de Carlos V, presentan ya partes muy afectadas, con grandes masas de hojas completamente secas, como si el otoño se hubiese adueñado del árbol en pleno verano, cuando los tilos sanos se encuentran en todo su esplendor, con hojas grandes y verdes en las que aparecen sus frutos en forma de pequeñas pelotitas. Los biólogos coinciden en que los muchos días de calor han provocado la eclosión masiva de araña roja, que acorta a sólo siete días su periodo de incubación y multiplica en un cien por cien su capacidad de reproducción con temperaturas superiores a 30 grados y en situaciones de alta sequedad ambiental, y todo ello en un momento en el que el árbol se encuentra con sus defensas al mínimo debido al calor y la falta de humedad, por lo que no tiene capacidad para resistir el ataque de los parásitos que se alimentan de su savia y los debilita de tal forma que no pueden evitar la seca de sus estructuras, fundamentalmente las hojas, y que en ocasiones puede acabar con ellos. En el caso de la araña roja, estudios del Jardín Botánico de Madrid aseguran que puede provocar la muerte de los árboles.

Los técnicos de la Alhambra afirman que la mayoría de los árboles no están en una situación de peligro grave y que se recuperarán gracias a los tratamientos que se iniciaron en cuanto se detectó la presencia de los parásitos. La responsable del Servicio de Jardines, Bosques y Huertas, Catuxa Novo, indica que «el tratamiento de los tilos ha consistido en sueltas de depredadores (phitoseidus, crisopas, adalias y aphidios) que se colocan en bolsitas y cajitas desde donde eclosionan, se extienden por el árbol y se comen a los parásitos. En situaciones de mayor intensidad, como la actual, se han aplicado lavados con agua a presión para eliminar físicamente los individuos». Este tipo de actuaciones se enmarcan en un programa de medidas contra las plagas que pretende la eliminación de fitoquímicos y utilizar únicamente tratamientos naturales. Con los tilos hace ya tres años que no se utilizan productos no biológicos contra pulgones, ácaro del tilo y araña roja, ya que en situaciones normales existe suficiente fauna para combatirlos.

En la ciudad los tilos de espacios muy significativos, como la plaza de Bibrambla, Plaza Nueva y el área de Puerta Real, también están afectados aunque en menor medida. Algunos de los grandes árboles de Bibrambla presentan zonas completamente defoliadas con las hojas secas. A las altas temperaturas se añade que estos ejemplares están muy debilitados desde hace décadas, debido a las múltiples agresiones ambientales que sufren. Desde el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento afirman que se han realizado tratamientos en estos últimos días, sobre todo en Bibrambla, y que aún se mantienen trabajos de prevención y limpieza en los del área de Puerta Real.

Los técnicos esperan que los tratamientos den resultados positivos y que, si las temperaturas ayudan, se pueda controlar la plaga antes de que sea demasiado tarde.