Pilar Rivas, sobre su salida del grupo de 'Vamos Granada': "Me han hecho cosas muy feas" Pilar Rivas, en primer plano, en una imagen de archivo. / Alfredo Aguilar "Mi labor se va a centrar en devolver la ilusión de las personas que se han sentido decepcionadas", dice la edil ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Jueves, 22 febrero 2018, 11:33

La edil del Ayuntamiento de Granada Pilar Rivas ha hablado este jueves de su paso al grupo de concejales no adscritos, que se hará efectivo en el pleno de este viernes.

Rivas ha explicado que "para mí finaliza una etapa y mi labor se va a centrar en devolver la ilusión de las personas que se han sentido decepcionadas. Por y para la gente, como la candidatura de 2015", y ha afirmado que su paso a concejal no adscrita se debe "a mi ingenuidad. Es lo que se concluye de la lectura del Consultivo. No nos vamos de los espacios de poder corporativo".

La edil ha continuado lamentando que "me han hecho cosas muy feas. Sigo porque cada vez que hablo de un problema tengo las caras de un momento de sus padres e hijos que están peleando duro para sobrevivir. Y ese compromiso e ingenuidad es lo que han hecho que yo intente pelear desde dentro para recuperar la idea original de Vamos, Granada".

Rivas ha denunciado además que "la candidatura ha sido secuestrada y sus recursos secuestrados para la promoción de una concejala y de un político que ha mostrado su fidelidad a la vieja política. Me llaman tránsfuga por haber denunciado la privatización de la candidatura de Vamos, Granada. A partir de mañana vuelvo a la situación de hace 3 meses. Trabajar sin recursos. Voy a seguir trabajando para la ciudad, para la gente".

Al respecto, Francisco Puentedura, portavoz municipal de IU, ha afirmado sobre la situación de los concejales y concejalas no adscritos que "mañana tenemos la situación de Pilar Rivas, pero nos podemos encontrar si lo anunciado por el PP no se traduce en dimisiones y pueden darse la situación de ser expulsados no adscritos, entonces aumentaremos la lista".

Puentedura ha dicho que "cada concejal no adscrito tiene que tener representación en los órganos municipales. Tiene que tener voz en el pleno. ¿Se imaginan un pleno con diez portavoces para cada asunto? Hay que regular esto para preservar el mandato de los granadinos y que el funcionamiento del Ayuntamiento no quede bloqueado".

Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno, Baldomero Oliver, ha asegurado que el alcalde "no está para meterse en una disputa interna, un serio conflicto que afecta a ese grupo político y será ese grupo quien se tenga que aclarar. Papá alcalde no puede venir a arreglar estas cosas".

Al respecto de si el paso de Pilar Rivas a concejala no adscrita provocará una modificación del reglamento municipal, Oliver ha dicho que hablar "que plantear ciertas cuestiones" y que está "en manos de la secretaría general el encargo, aunque primero tiene que existir una concejal no adscrita -algo que sucederá este viernes-".

Por último, tampoco ha aclarado Oliver qué decisión tomará mañana el alcalde si tanto Marta Gutiérrez como Luis de Haro, ambos como concejales de Vamos, Granada, soliciten ejercer como portavoces del grupo municipal. "No hay una decisión, pero lo más lógico es que quienes representan a ese grupo municipal se entiendan entre ellos, por un mínimo respeto al pleno y a los votantes".