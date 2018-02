Piel de hojalata como propuesta artística El pintor Pedro Cuadra rescata en su pieza la belleza de los antiguos juguetes de cuerda IDEAL GRANADA Martes, 13 febrero 2018, 01:45

Laexperimentación es la dinámica de trabajo de Pedro Cuadra, un pintor al que le gusta jugar con las distintas formas y variables que esta disciplina ofrece. Por eso, en su aportación a la exposición de la campaña 'Always Segureño' ha mantenido su espíritu lúdico, presentando la obra 'Juguete de hojalata'.

Aunque inicialmente su intención era crear, a través de la pintura, un trampantojo donde la escultura simulara ser uno de esos muñecos de cuerda antiguos, embutida en una armadura o coraza de samurái, la fiel recreación del modelado de Miguel Moreno y la textura de la superficie le ha llevado a modificar su diseño pictórico por una intervención con chapa. «Nunca me he enfrentado a la pintura sobre una pieza de bulto redondo como esta, que no es un lienzo u otro tipo de superficie plana, así que finalmente he decidido forrar el cordero con hojalata», explica.

En su trabajo, despieza el cordero a través de ese revestimiento metálico, destacando las distintas partes que se venden del animal en las carnicerías: cabeza, pescuezo, lomo, pierna, costillar... No obstante, según puntualiza Cuadra, se trata de una propuesta «estética», algo divertido exento de un sentido conceptual específico.

«Es un proceso de ensayo y error en el que he ido probando variables, que es como habitualmente trabajo», comenta el ceutí de nacimiento, inmerso en el campo de las Bellas Artes a través de obras al óleo de estilo figurativo-realista. «Rescato fotografías de internet y siempre aplico alguna transformación, como arrastres, desenfoques, pinturas jugosas sobre seco...», comenta.

Respecto a la iniciativa, Cuadra considera que «ver todas las formas y puntos de vista con los que se puede trabajar sobre un mismo modelo es muy interesante y el resultado puede llegar a ser muy impactante, además de que ayuda a difundir el cordero segureño».