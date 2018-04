PP y C's piden la salida del jefe de la Policía Local tras la apertura de juicio Fuentes y Olivares, en una imagen de archivo. / GUSTAVO MORALES Desde el PSOE trasladan que están «convencidos» de que «no irá a más» y el resto de grupos critica la «politización» del cuerpo pero pide respetar la presunción de inocencia JAVIER MORALES Sábado, 28 abril 2018, 00:15

El grupo municipal del PP en la capital calificó ayer de «insostenible» la situación del jefe de la Policía Local, José Antonio Moreno, tras conocerse que deberá declarar ante el juez por un presunto delito de acoso laboral y otro de lesiones psíquicas a la que fuera inspectora en la unidad de Policía Judicial en los juzgados de Caleta. El coordinador del grupo, Juan Antonio Fuentes, pidió la salida de Moreno: «Debería irse él mismo por dignidad personal y altura profesional sin necesidad de una destitución». También el portavoz de Ciudadanos, Manuel Olivares, se pronunció en este sentido: «Bajo nuestro punto de vista, es razón más que suficiente para que se tenga que ir», dijo en referencia a la apertura de juicio oral.

Fuentes atribuyó al alcalde, Paco Cuenca, la «responsabilidad» de que el máximo cargo del cuerpo municipal de Policía siga en su puesto. Se enfrenta a una petición de 33 meses de prisión, solicitada por la acusación, tal y como adelantó ayer IDEAL. La fiscalía ha requerido el sobreseimiento, mientras que la defensa del jefe de la Policía Local atribuye la denuncia a una «venganza». Para el PP es «intolerable» y «escandaloso» que Cuenca ampare al jefe, «envuelto en permanente polémica y rechazado por el pleno municipal». El grupo considera que si el alcalde «apoya un segundo más al jefe de la Policía Local se sentará en el banquillo moral de los acusados porque es su principal valedor y, creemos, el primer beneficiado por los servicios prestados por el jefe de la Policía Local».

«El tiempo ha dado la razón»

Por su parte, Manuel Olivares celebra que el tiempo «ha dado la razón» a Ciudadanos. Tanto la formación naranja como los populares se opusieron al nombramiento de Moreno en 2016, tras la llegada del PSOE a la alcaldía. «No representaba a una persona objetiva y neutral para un cuerpo que debe ser despolitizado», explicó ayer Olivares, quien subrayó que la acusación atribuye el cese de la subinspectora a «causas políticas». «Llevábamos razón, temíamos que hubiera 'vendettas' políticas y estamos viendo que es así. (...)Este señor no puede ser el jefe», concluyó.

Baldomero Oliver, portavoz del equipo de gobierno, dijo que «es un problema que afecta al jefe de la Policía Local y una funcionaria del cuerpo que dejó de ser subinspectora porque se acreditó judicialmente que copió en su prueba de acceso». «Respetamos las decisiones judiciales, incluso esta, que nos sorprende, pues el juez desoye la petición de archivo que hace el propio fiscal. Nos consta que tanto el jefe como el propio ministerio fiscal han recurrido la decisión ante la audiencia provincial. Estamos convencidos de que no irá a más».

Por parte de 'Vamos , Granada', Marta Gutiérrez pidió respeto al trabajo de la justicia y la presunción de inocencia, al tiempo que añadió que «es una mala noticia que esto ocurra en la Policía Local».

El edil de IU, Francisco Puentedura, afirmó que la denuncia y apertura de juicio oral «es consecuencia y fruto de la politización que ha sufrido la Policía en los últimos 15 o 20 años», algo que «genera tensiones que concurren en denuncias entre unos y otros por rencillas previas». «Debemos dejar actuar a la justicia. Creemos que la concejala de Seguridad Ciudadana (Raquel Ruz )debe poner encima de la mesa qué medidas se adoptan para garantizar los derechos de los trabajadores», prosiguió Puentedura. En su opinión, hay que esperar hasta que haya sentencia: «En caso de que sea condenatoria exigiríamos la sustitución de este puesto».

La concejala no adscrita Pilar Rivas criticó también la utilización de la plantilla con «fines partidistas» y advirtió de que si el tema se «mediatiza» la presunción de inocencia puede «quedar en entredicho». «Yo no pediría la dimisión si no hay una sentencia».